Gewinnen Sie Tickets für JURASSIC WORLD: THE EXPERIENCE
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Die weltweite Sensation Jurassic World: The Experience kommt nach München! Ab dem 17. April 2026 verwandelt sich die Kleine Olympiahalle in eine spektakuläre Urzeitwelt mit lebenden Dinosauriern, in der Besucherinnen und Besucher selbst Teil der Jurassic-Story werden.
Was vor über 30 Jahren mit Steven Spielbergs bahnbrechendem Film Jurassic Park begann, wird nun als immersives Live-Erlebnis Realität: Jurassic World: The Experience bringt die Faszination, die Größe und die Spannung des weltberühmten Film-Universums in beeindruckender Detailtreue nach München.
Ein unvergessliches Abenteuer in einer Welt voller Giganten
Jurassic World: The Experience ist ein vollständig inszeniertes Abenteuer für die ganze Familie. Man durchschreitet die legendären Jurassic-World-Tore und taucht ein in eine filmreife Kulisse mit epischen Szenerien, originalgetreu nachempfundenen Settings und lebensechten Dinosauriern in Originalgröße. Ein majestätischer Brachiosaurus erhebt sich über den Köpfen. Der Velociraptor zeigt seine beeindruckende Präsenz. Und schließlich steht man dem gewaltigen Tyrannosaurus Rex gegenüber – Auge in Auge. Gänsehaut garantiert! Modernste Animatronik, aufwendige Soundkulissen und detailreiche Gestaltung lassen die Grenzen zwischen Film und Realität verschwimmen.
Besonders emotionale Momente entstehen bei der Begegnung mit Baby-Dinosauriern, darunter Bumpy aus der beliebten Animationsserie Jurassic World: Neue Abenteuer. Interaktive Elemente machen das Abenteuer greifbar und schaffen unvergessliche Erinnerungen für Groß und Klein.
Seit ihrer Premiere in Melbourne, Australien, hat sich Jurassic World: The Experience zu einem weltweiten Erfolg entwickelt und seit 2016 über acht Millionen Besucher begeistert. Die Ausstellung war bereits in zahlreichen internationalen Metropolen zu erleben, darunter Köln, Toronto, London, Atlanta, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Philadelphia, Paris, Madrid, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai und Sydney.
Informationen und Tickets:
Jurassic World: The Experience eröffnet am Freitag, 17. April 2026, und ist bis 16. September 2026 in der Kleinen Olympiahalle München zu sehen. Tickets sind ab 23,90 Euro für Kinder und 29,90 Euro für Erwachsene erhältlich. Familien- und Gruppentickets sowie Sonderpreise für Seniorinnen und Senioren und Studierende stehen ebenfalls zur Verfügung.
Veranstaltungsort
Kleine Olympiahalle München
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Dienstag: 10 – 18 Uhr
Mittwoch: 10 – 18 Uhr
Donnerstag: 10 – 20 Uhr
Freitag: 10 – 20 Uhr
Samstag: 10 – 20 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10 – 18 Uhr
Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.
Schließtage: 18.07.2026
Weitere Tickets finden Sie hier.
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