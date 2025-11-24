Gewinnen Sie Tickets für HOLIDAY ON ICE – CINEMA OF DREAMS mit Max Giesinger

Erleben Sie mit etwas Glück die neue HOLIDAY ON ICE Show CINEMA OF DREAMS live in München – mit Gaststar Max Giesinger auf dem Eis!

24. November 2025 - 09:33 Uhr

Film ab für große Gefühle auf dem Eis! Mit CINEMA OF DREAMS präsentiert ab November 2025 ein spektakuläres neues Show-Erlebnis, das die Magie des Kinos auf das Eis bringt – und das Publikum in ganz Deutschland verzaubert. Vom 2. bis 4. Januar 2026 gastiert die erfolgreichste Eisshow der Welt in der Münchner Olympiahalle.

Gefühle, Glanz und ein besonderer Gaststar

In der neuen Produktion verschmelzen atemberaubender Eiskunstlauf, beeindruckende Kulissen und cineastische Musik zu einem emotionalen Live-Event. 37 internationale Spitzenläufer:innen erzählen eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, an Träume zu glauben – eine Hommage an die große Welt des Films. Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer:innen zur Premiere am Freitag, 2. Januar 2026: Sänger und Songwriter Max Giesinger steht erstmals überhaupt live auf dem Eis. Mit seinen Hits "Wenn sie tanzt" und "Butterfly Effect" sorgt er in beiden Premieren-Shows für emotionale Höhepunkte. "Ich stand schon auf so einigen Bühnen, aber das hier ist neu für mich und etwas sehr Besonderes", erzählt Giesinger.

Mehrere Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer führen das Stück mit viel Herzblut auf. © Holiday on Ice

Kino-Magie auf dem Eis

Die Show CINEMA OF DREAMS entführt in die Welt eines alten Lichtspielhauses, das drei Freunde wieder zum Leben erwecken. Szene für Szene entsteht eine cineastische Traumwelt – von nostalgischen Klassikern bis zu schillernder Science-Fiction. Jede Bewegung, jedes Licht und jeder Ton ist Teil einer filmreifen Inszenierung.

Drei Eiskunstläuferinnen zeigen vor einer bunten Lichtkulisse eine dynamische Performance © Holiday on Ice

Ein internationales Kreativteam der Extraklasse

Für CINEMA OF DREAMS hat Produzent Peter O’Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE, ein hochkarätiges Kreativteam vereint: Unter der Leitung von Kim Gavin (Creative Director u.a. für Adele und Robbie Williams) verschmelzen Sport und Show zu einem atmosphärischen Gesamtkunstwerk.

Mit dabei sind Choreograf Adam Blake (Frozen, 100 Years of Magic), Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Angelina Jolie) und Bühnendesignerin Misty Buckley, zweifache Emmy-Preisträgerin. CINEMA OF DREAMS ist ein Abend wie ein Lieblingsfilm – voller Musik, Leidenschaft und spektakulärem Eiskunstlauf. Ein Erlebnis, das man gesehen haben muss!