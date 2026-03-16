Gewinnen Sie Tickets für die neue Show “SEASONS” im GOP
Hier mitmachen und gewinnen
Sie erobern die Bühne im Sturm und dabei jonglieren, springen und katapultieren sie sich artistisch von einer Jahreszeit in die nächste: diese jungen Künstlerinnen und Künstler entfesseln eine unbändige Lebensfreude und entfachen für sich und das begeisterte Publikum mitreißende Momente und einzigartige Erlebnisse in jeder Saison.
Auf der GOP Bühne sehen wir während "SEASONS" ein Jahr verstreichen und erleben mit den Artistinnen und Artisten der international tourenden kanadischen Compagnie "Flip Fabrique" wie Tanzen im Regen und die Romantik eines Schneegestöbers zu einem intensiven Erlebnis werden, welches dunkle Jahreszeiten erhellen kann und helle Monate in neuem Licht erscheinen lässt, bei dem am Ende nur eine Frage bleibt: Ist das Jahr wirklich schon um? Denn mit diesen Freunden vergeht die Zeit einfach wie im Fluge.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen