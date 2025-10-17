Gewinnen Sie exklusive Superior-Tickets und Käfer-Menü im teatro
Hier mitmachen und gewinnen
In der neuen Show Secret Garden wird das Spiegelzelt zu einem lebendigen Garten voller Magie und Bewegung. Sie erwartet eine fantasievolle Mischung aus atemberaubender Artistik, mitreißender Musik und charmantem Humor — eingebettet in ein Bühnenbild, das an ein blühendes Paradies erinnert. Wenn sich der Vorhang hebt, schweben Luftakrobaten schwerelos durch einen Regen aus Licht, während Equilibristen mit graziler Präzision das Gleichgewicht zwischen Traum und Realität halten.
Schwerelos, magisch, kulinarisch
Begleitet wird die Show von einem 4-Gänge-Menü by Käfer, das den Zauber der Natur kulinarisch spiegelt — frisch, raffiniert, verführerisch. Von blumigen Aromen bis hin zu feinen Wald- und Fruchtnoten wird jeder Gang zur Hommage an die Natur und die Sinne.
Dazwischen sorgen komödiantische Intermezzi und musikalische Live-Performances für Momente des Staunens und Schmunzelns. Während das Lichtdesign die Bühne in stetig wandelnde Farbwelten taucht — mal geheimnisvoll, mal funkelnd wie der Morgentau.
Jede Szene ist eine Einladung zum Träumen, jeder Act eine neue Entdeckung im Secret Garden. Und wenn im Finale alle Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen, verwandelt sich der Garten in ein pulsierendes Meer aus Klang, Bewegung und Emotion.
