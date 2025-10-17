AZ-Plus

Gewinnen Sie exklusive Superior-Tickets und Käfer-Menü im teatro

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Stil, Genuss und besonderen Momenten: Zur Premiere am 6. November 2025 verlosen wir Superior-Tickets inklusive exklusivem Vier-Gänge-Menü by Käfer.
Im Spiegelzelt begeistern zwei Artisten das Publikum mit einer spektakulären Aufführung in der Luft, bei der Kraft und Eleganz gefragt sind.
Im Spiegelzelt begeistern zwei Artisten das Publikum mit einer spektakulären Aufführung in der Luft, bei der Kraft und Eleganz gefragt sind. © teatro Events

Hier mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Superior-Tickets inklusive Vier-Gänge-Menü

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Superior-Tickets inklusive Vier-Gänge-Menü by Käfer für die Premiere am 6. November 2025.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Montag, 27.10., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

In der neuen Show Secret Garden wird das Spiegelzelt zu einem lebendigen Garten voller Magie und Bewegung. Sie erwartet eine fantasievolle Mischung aus atemberaubender Artistik, mitreißender Musik und charmantem Humor — eingebettet in ein Bühnenbild, das an ein blühendes Paradies erinnert. Wenn sich der Vorhang hebt, schweben Luftakrobaten schwerelos durch einen Regen aus Licht, während Equilibristen mit graziler Präzision das Gleichgewicht zwischen Traum und Realität halten.

Im Spiegelzelt verfolgen die Gäste bei stimmungsvoller Beleuchtung die Show, während sie an ihren Tischen Essen und Trinken genießen.
Im Spiegelzelt verfolgen die Gäste bei stimmungsvoller Beleuchtung die Show, während sie an ihren Tischen Essen und Trinken genießen. © teatro Events

Schwerelos, magisch, kulinarisch 

Begleitet wird die Show von einem 4-Gänge-Menü by Käfer, das den Zauber der Natur kulinarisch spiegelt — frisch, raffiniert, verführerisch. Von blumigen Aromen bis hin zu feinen Wald- und Fruchtnoten wird jeder Gang zur Hommage an die Natur und die Sinne.

Dazwischen sorgen komödiantische Intermezzi und musikalische Live-Performances für Momente des Staunens und Schmunzelns. Während das Lichtdesign die Bühne in stetig wandelnde Farbwelten taucht — mal geheimnisvoll, mal funkelnd wie der Morgentau.

Im Spiegelzelt begeistern Tänzerinnen mit einer eleganten Performance.
Im Spiegelzelt begeistern Tänzerinnen mit einer eleganten Performance. © teatro Events

Jede Szene ist eine Einladung zum Träumen, jeder Act eine neue Entdeckung im Secret Garden. Und wenn im Finale alle Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen, verwandelt sich der Garten in ein pulsierendes Meer aus Klang, Bewegung und Emotion.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.