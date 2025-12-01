Gewinnen Sie zwei Tickets für IMAD Magician
Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Welt, in der die Grenzen des Machbaren neu definiert werden. Erleben Sie hautnah den Magier, der Ihren Verstand herausfordert und die Gesetze der Physik zu brechen scheint. Der erste weltweit anerkannte Hypnomagier IMAD MAGICIAN bringt seine atemberaubende Show "HypnoMagic Experience" nach Deutschland und Sie können Teil dieses unvergesslichen Spektakels sein.
Die Revolution der Magie
Bekannt für seine einzigartige Mischung aus Magie, Hypnose und Energie begeistert IMAD die Menschen weltweit. In den sozialen Medien erreicht er 3 Milliarden Aufrufe, davon folgen ihm über 13 Millionen Menschen. Selbst Hollywoodstars wie RedOne (Produzent von Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez), Charlie Sheen, Zendaya`s Famillie und Wladimir Klitschko hat er bereits mit seiner Hypno-Magie in Staunen versetzt.
Ein Erlebnis, das Ihre Wahrnehmung verändert
Mit der Deutschlandpremiere seiner neuesten und aufregendsten Nummer präsentiert IMAD eine Interaktion, die Sie von Ihrem Sitz reißen wird. Eine einzigartige Vorstellung, die Unterhaltung, Faszination, spektakuläre Performances, Special Guests (u.a. von Amerikas Supertalent) und viele weitere Überraschungen mit Weltklasse-Künstlern bietet. Diese Show muss man gesehen haben, um sie zu glauben. Machen Sie sich bereit für den ultimativen Nervenkitzel und reisen Sie mit IMAD in die faszinierende Welt der Hypno-Magie!
