Wir verlosen 2 x 2 exklusive Tickets für die spektakuläre Live-Vorstellung von IMAD MAGICIAN am 24. Januar 2026 in der Stadthalle Erding – Ihre Chance, dieses außergewöhnliche Hypno-Magie-Erlebnis hautnah zu erleben!

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Tickets für die Vorstellung von iMAD Magician am 24. Januar 2026 in der Stadthalle Erding. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 07.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Welt, in der die Grenzen des Machbaren neu definiert werden. Erleben Sie hautnah den Magier, der Ihren Verstand herausfordert und die Gesetze der Physik zu brechen scheint. Der erste weltweit anerkannte Hypnomagier bringt seine atemberaubende Show "HypnoMagic Experience" nach Deutschland und Sie können Teil dieses unvergesslichen Spektakels sein.

Die Revolution der Magie

Bekannt für seine einzigartige Mischung aus Magie, Hypnose und Energie begeistert IMAD die Menschen weltweit. In den sozialen Medien erreicht er , davon folgen ihm über 13 Millionen Menschen. Selbst Hollywoodstars wie RedOne (Produzent von Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez), Charlie Sheen, Zendaya`s Famillie und Wladimir Klitschko hat er bereits mit seiner Hypno-Magie in Staunen versetzt.

Hypnomagier IMAD überrascht das Publikum mit atemberaubenden Effekten. © IMAD Magician

Ein Erlebnis, das Ihre Wahrnehmung verändert

Mit der Deutschlandpremiere seiner neuesten und aufregendsten Nummer präsentiert IMAD eine Interaktion, die Sie von Ihrem Sitz reißen wird. Eine einzigartige Vorstellung, die Unterhaltung, Faszination, spektakuläre Performances, Special Guests (u.a. von Amerikas Supertalent) und viele weitere Überraschungen mit Weltklasse-Künstlern bietet. Diese Show muss man gesehen haben, um sie zu glauben. Machen Sie sich bereit für den ultimativen Nervenkitzel und reisen Sie mit IMAD in die faszinierende Welt der Hypno-Magie!