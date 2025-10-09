Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im stilvollen Klassik-Doppelzimmer mit Frühstück und einem Drei-Gänge-Dinner im Burg-Restaurant und der Brasserie Schwarzenstein.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Blick in eine elegante Junior-Suite des Hotels Burg Schwarzenstein mit stilvollem Interior-Design und gemütlicher Atmosphäre.

Hotel Burg Schwarzenstein 3 Blick in eine elegante Junior-Suite des Hotels Burg Schwarzenstein mit stilvollem Interior-Design und gemütlicher Atmosphäre.

Aus dem Burgrestaurant des Relais & Châteaux Hotels Burg Schwarzenstein mit seinen großen Panoramafenstern schaut man über ein Rebenmeer im Rheingau.

Hotel Burg Schwarzenstein 3 Aus dem Burgrestaurant des Relais & Châteaux Hotels Burg Schwarzenstein mit seinen großen Panoramafenstern schaut man über ein Rebenmeer im Rheingau.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost eine luxuriöse Kurzreise für Zwei mit zwei Nächten im Klassik-Doppelzimmer inklusive Frühstück sowie jeweils ein Drei-Gänge-Dinner im Burg-Restaurant und der Brasserie Schwarzenstein. Der Gutschein ist gültig bis 31. Dezember 2026, eigene Anreise erforderlich. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 17.10., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Waren Sie zuletzt mal im Rheingau, dieser zauberhaften hessischen Weinlandschaft zwischen Rhein und Taunus, mit ihren Schlössern, Burgen, historischen Städtchen – und herrlichen (Herbst-)Wanderwegen? Hier kommt Ihre Chance auf eine Kurzreise dorthin, und zwar eine außergewöhnlich genussvolle und luxuriöse.

Traumhafte Auszeit im Rheingau

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins , das mitten in den Weinbergen im Rheingau liegt — mit einem atemberaubenden Ausblick über die gesamte Rheinebene.

Das Fünf-Sterne-Luxushotel, geführt von Stephanie und Michael Teigelkamp, besteht aus dem historischen Burghotel, einem schicken Gästehaus und der modernen Parkresidenz. sind mit anspruchsvollem Interior-Design eingerichtet (Hunde erlaubt). Rundherum liegt ein mediterraner Park mit Panoramaterrassen, von denen aus man in die Weinberge des Rheintals blickt.

Blick in eine elegante Junior-Suite des Hotels Burg Schwarzenstein mit stilvollem Interior-Design und gemütlicher Atmosphäre. © Hotel Burg Schwarzenstein

Goldene Herbsttage und kulinarische Höhepunkte

Gerade im Herbst, wenn die Winzer die Trauben ernten und die Sonne die Landschaft in goldenes Licht taucht, sind Wanderungen wunderbar. Etwa auf dem Rundweg über Kloster Eberbach und Schloss Vollands mit schönen Aussichten auf den Rhein und die Weingüter.

Das Fünf-Sterne-Luxushotel Burg Schwarzenstein mit seinem charakteristischen Burgturm. © Hotel Burg Schwarzenstein

Ein Genuss wird auch das sein. Im Oktober stehen raffinierte Gerichte mit Edelpilzen, kombiniert mit aromatischem Wild, auf der Karte.