Genießertage im Luxushotel Burg Schwarzenstein im Rheingau gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Waren Sie zuletzt mal im Rheingau, dieser zauberhaften hessischen Weinlandschaft zwischen Rhein und Taunus, mit ihren Schlössern, Burgen, historischen Städtchen – und herrlichen (Herbst-)Wanderwegen? Hier kommt Ihre Chance auf eine Kurzreise dorthin, und zwar eine außergewöhnlich genussvolle und luxuriöse.
Traumhafte Auszeit im Rheingau
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Relais & Châteaux Hotel Burg Schwarzenstein, das mitten in den Weinbergen im Rheingau liegt — mit einem atemberaubenden Ausblick über die gesamte Rheinebene.
Das Fünf-Sterne-Luxushotel, geführt von Stephanie und Michael Teigelkamp, besteht aus dem historischen Burghotel, einem schicken Gästehaus und der modernen Parkresidenz. 51 Suiten und Zimmer sind mit anspruchsvollem Interior-Design eingerichtet (Hunde erlaubt). Rundherum liegt ein mediterraner Park mit Panoramaterrassen, von denen aus man in die Weinberge des Rheintals blickt.
Goldene Herbsttage und kulinarische Höhepunkte
Gerade im Herbst, wenn die Winzer die Trauben ernten und die Sonne die Landschaft in goldenes Licht taucht, sind Wanderungen wunderbar. Etwa auf dem Rundweg über Kloster Eberbach und Schloss Vollands mit schönen Aussichten auf den Rhein und die Weingüter.
Ein Genuss wird auch das Abendessen im Hotel sein. Im Oktober stehen raffinierte Gerichte mit Edelpilzen, kombiniert mit aromatischem Wild, auf der Karte.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen