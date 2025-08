Anzeige Fünfmal Hundespielzeug "Spiely" vom Münchner Label Treusinn zu gewinnen

Im Sommer zieht es viele mit ihren Hunden ins Freie – an den See, in den Park oder einfach raus ins Grüne. Wer dabei ein robustes Spielzeug dabeihat, sorgt für Bewegung und Abwechslung.

01. August 2025 - 12:04 Uhr

„Spiely“ vom Münchner Label Treusinn. © SVETLANA ASTASHINA

Wir verlosen fünf schwimmfähige Tau-Spielzeuge "Spiely" vom Münchner Label Treusinn. Die Spielzeuge werden in Handarbeit gefertigt, unter anderem in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Sie sind langlebig, gut greifbar – und perfekt für Wasserspiele.

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 17.08., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

