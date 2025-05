Gewinnen Sie fünf Nächte zu zweit in einer Gartenvilla von "Victor’s Portugal Malveira-Guincho" – inklusive Brötchenservice und Kühlschrank-Erstbefüllung.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost fünf Nächte zu zweit in einer Gartenvilla von "Victor’s Portugal Malveira-Guincho" - inklusive Brötchenservice und Kühlschrank-Erstbefüllung. Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Die Teilnahme ist bis Freitag, 06.06., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

In heißen Sommern bringt die Meeresbrise erfrischende 25 Grad an die Atlantikküste Portugals, im Oktober scheint die Sonne noch neun Stunden am Tag, im Winter wird es bis zu 20 Grad warm: Die Costa do Sol bei Lissabon ist das ganze Jahr über ein herrlicher Urlaubsort, um sich am Meer zu erholen, die Region zu erkunden und das Leben zu genießen.

Victor’s Portugal liegt nahe des berühmten Surfer-Hotspots Praia do Guincho. © Victor’s Group/ Mukian

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eine der extravagantesten Ferienhausanlagen an der Costa do Sol: Sie heißt , liegt am berühmten Surfer-Hotspot Praia do Guincho und besteht aus .

Susanne Kleehaas, die Geschäftsführerin der Victor’s Residenz-Hotels, hat jedes der luxuriösen Häuser nach einem eigenen Farbschema und Designkonzept eingerichtet. So sind kleine Schmuckstücke mit ganz individuellem Charme entstanden - in verträumtem Rosa, elegantem Gold oder im wilden Afrika-Look.

Nicht weit entfernt: der Leuchtturm und Palast von Cascais. © imago

Perfekte Lage im Naturparadies – zwischen Küste, Kultur und Citylife

Die Ferienhäuser sind in eine weitläufige Gartenanlage eingebettet, mitten im Naturpark Sintra-Cascais. Und so auch ein guter Ausgangspunkt für der Region: den weiten Stränden und schroffen Steilufern der Costa do Sol, Weltklasse-Golfplätzen, Fischerdörfern und mondänen Küstenorten, Palästen, hippen Beachbars und Spitzengastronomie - bis hin zur lebhaften Metropole Lissabon.