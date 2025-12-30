Jetzt gewinnen: Fünf Lieferungen bester Biowein

Wir verlosen fünf Biowein-Lieferungen im Jahr 2026 zu Ihnen nach Hause.

Die Abendzeitung verlost fünf Lieferungen Biowein von Delinat zu Ihnen nach Hause. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Gleich fünf Mal im kommenden Jahr bekommen Sie mit diesem Geschenkpaket Bio-Rotwein nach Hause geliefert. Und zwar mit einem Jahres-Abo des Schweizer Familienunternehmens . Das liefert zertifizierte Bioweine von 100 Winzern aus Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Griechenland und auch aus eigener Produktion. Die Flaschen aus 90 Prozent Altglas sind besonders leicht, das spart CO2 beim Transport.

Wir verlosen: ein Delinat-Jahresabo mit fünf Lieferungen à drei Flaschen Bio-Rotwein samt Broschüre, die die Winzer, ihre Geschichten und die Rebsorten vorstellt – und einem Rezept-Tipp passend zu den Weinen.