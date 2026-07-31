Freifahrttickets für die Schifferlfahrten gewinnen

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Die Unterarme auf die Reling stützen, das Gesicht gen Sonne halten und dabei dem Ton des Schiffshorns lauschen: Klingt wie Urlaub. Das ist es auch – zumindest ein Kurzurlaub. Auf dem Königssee, dem Tegernsee, dem Starnberger See und dem Ammersee kann man mit der Bayerischen Seenschifffahrt Schifferlfahren und dem Alltag entfliehen.
Mehrmals am Tag legen die Dampfer an verschiedenen Stegen auf den jeweiligen Seen ab. Wie wäre es etwa mit einer großen Rundfahrt auf dem Starnberger See?
Urlaub daheim: Schifferlfahren auf den bayerischen Seen
Von Starnberg aus gleitet man über die Wellen bis nach Berg, weiter nach Leoni und Possenhofen, wo einst die kleine Sisi einen großen Teil ihrer Kindheit verbrachte. Vorbei an der märchenhaften Roseninsel führt die Route nach Tutzing und über weitere Stationen bis nach Seeshaupt.
Der Kurzurlaub dauert insgesamt satte drei Stunden und 40 Minuten.
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