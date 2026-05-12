Freibier inklusive: VIP-Tickets für das letzte Heimspiel des FC Bayern gegen Köln gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 2 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

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Die Abendzeitung verlost Tickets für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1x 2 VIP-Tickets und 2x2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Köln am Samstag, 16. Mai (15.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Endlich mal wieder ein Heimspiel zum Saisonabschluss! Der alte und neue Deutsche Meister FC Bayern empfängt am 16. Mai (15.30 Uhr, Sky) den 1. FC Köln in der Allianz Arena.

Während die Mannschaft von Vincent Kompany nach der Partie die Meisterschale überreicht bekommt, dürfen sich die Fans auf Freibier freuen. Der langjährige Partner Paulaner spendiert für die torreiche Saison des Rekordmeisters insgesamt 12.600 Liter frisch gezapftes Münchner Hell.

Und mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei Bayerns Meister-Spiel gegen den 1. FC Köln in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 1 x 2 VIP-Tickets und 2 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.