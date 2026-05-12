Freibier inklusive: VIP-Tickets für das letzte Heimspiel des FC Bayern gegen Köln gewinnen
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Endlich mal wieder ein Heimspiel zum Saisonabschluss! Der alte und neue Deutsche Meister FC Bayern empfängt am 16. Mai (15.30 Uhr, Sky) den 1. FC Köln in der Allianz Arena.
Während die Mannschaft von Vincent Kompany nach der Partie die Meisterschale überreicht bekommt, dürfen sich die Fans auf Freibier freuen. Der langjährige Partner Paulaner spendiert für die torreiche Saison des Rekordmeisters insgesamt 12.600 Liter frisch gezapftes Münchner Hell.
Und mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei Bayerns Meister-Spiel gegen den 1. FC Köln in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 1 x 2 VIP-Tickets und 2 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
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