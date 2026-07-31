AZ-Plus

Fitzroy: Dinner zu zweit über den Dächern von München zu gewinnen

Auf der 14. Etage im Werksviertel serviert Fitzroy moderne australische Küche. Küchenchef Nedjad Karamujic kocht saisonal – von knusprigem Oktopus bis zu langsam geschmorten Hoisin Short Ribs mit Blick über die Stadt. Wir verlosen ein Überraschungsmenü für zwei Personen mit Getränken und einer Flasche Wein. Jetzt mitmachen!
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Bei Fitzroy speist man im 14. Stock, das ist besonders schön bei Sonnenuntergang.
Bei Fitzroy speist man im 14. Stock, das ist besonders schön bei Sonnenuntergang. © Fitzroy

Irgendwo zwischen Rooftop, Bar und Restaurant: das ist Fitzroy im Werksviertel (Atelierstraße 22). Auf der 14. Etage wird eine moderne australische Küche serviert – gespeist aus asiatischen Aromen, mediterraner Leichtigkeit und einem Hauch von Outback.

Im Fitzroy lassen sich feinste australische Tropfen verkosten.
Im Fitzroy lassen sich feinste australische Tropfen verkosten. © Fitzroy

Küchenchef Nedjad Karamujic bringt mit seinem Team die feinen Kreationen auf den Teller. Obwohl sie dabei Einflüsse aus Asien, dem Mittelmeerraum und Down Under verbinden, kochen sie saisional.

Fitzroy im Werksviertel: Knuspriger Oktopus-Tentakel  & langsam geschmorte Hoisin Rinder Rippchen

Auf der Karte stehen etwa Knuspriger Oktopus-Tentakel mit grünem Spargel, Pastinaken-Cassoulet, Cennellini-Bohnen und Jalapeño-Dressing für 32 Euro. Oder langsam geschmorte Hoisin Rinder Short Ribs für 34 Euro. Klingt himmlisch – so ist auch die Aussicht über die Dächer der Stadt.

AZ-Vorteilswelt Logo 1 x ein Überraschungsmenü für zwei Personen mit Getränken und einer Flasche Wein zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es einmal ein Überraschungsmenü für zwei Personen mit Getränken und einer Flasche australischen Wein (oder Alkoholfreie Alternative).
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.