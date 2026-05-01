Feiern Sie mit dem Münchener Kammerorchester

Gewinnen Sie 2 x 2 Tickets für das Jubiläumskonzert des Münchener Kammerorchesters am 11. Juni in der Isarphilharmonie.

24. Mai 2026 - 23:59 Uhr

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit MKO 2 x 2 Tickets für das Jubiläumskonzert 75 Jahre MKO am 11. Juni 2026 in der Isarphilharmonie Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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75 Jahre Wonderland

Ein großes Jubiläum will groß gefeiert sein. Und wenn das Münchener Kammerorchester zu seinem lädt, dann darf man einen Abend erwarten, der die ganze stilistische Bandbreite und künstlerische Klasse dieses Ensembles sichtbar macht. Allein die Besetzung – mit einer hochkarätigen Solistenriege und dem wunderbaren Tölzer Knabenchor – ist so erlesen wie der Anlass.

Das Münchener Kammerorchester. © Daniel Delang

Tradition und Gegenwart im musikalischen Dialog

Mit Jörg Widmann agiert zudem eine Persönlichkeit am Pult, die seit Jahrzehnten mit dem MKO verbunden ist. Als langjähriger musikalischer Partner des MKO prägt er immer wieder Programme, in denen sich Tradition und Gegenwart produktiv begegnen. Beim Jubiläumskonzert findet seine hellhörige, viel gelobte Mendelssohn-Reflexion mit dem MKO einen neuen Höhepunkt: präzise, transparent und mit jener musikalischen Wachheit, die das Zusammenspiel von Dirigent und Orchester seit Jahren so besonders macht.

Dirigent des Jubiläumskonzert ist Jörg Widmann, dessen Friedenskantate im Zentrum des Programms steht. © Florian Ganslmeier

Im Zentrum des Abends steht außerdem Widmanns ›Friedenskantate‹. 2023 in der Thomaskirche in Leipzig uraufgeführt, verarbeitet das Werk Texte aus der Bibel sowie von Matthias Claudius, Jean Paul, Dietrich Bonhoeffer, Bertolt Brecht und Paul Gerhardt. Sie kreisen um Krieg und Frieden, Tod und Versöhnung. Im höchst gespaltenen Hier und Jetzt unserer Zeit wird aus der Friedensbotschaft Widmanns ein starkes Plädoyer für Zuversicht. Mit den Solisten Sarah Maria Sun, Geneviève Tschumi, Lukas Siebert, Krešimir Stražanac, Organist Johannes Berger und dem Tölzer Knabenchor wird der Abend zu einem Festkonzert.

Unter dem Motto „Wonderland“ blickt das MKO in seiner Jubiläumssaison 2025/26 auf 75 Jahre Orchestergeschichte zurück. Das Ensemble zählt zu den profiliertesten Kammerorchestern Deutschlands und verbindet in seinen Programmen Klassik, Romantik und zeitgenössische Musik.

Mit dem Tölzer Knabenchor und renommierten Solist*innen wird der Abend zum Festkonzert. © Jan Roeder

Vielleicht am stärksten zeigt sich darin das künstlerische Selbstverständnis des MKO: ein Orchester, das Tradition nicht verwaltet, sondern lebendig hält, und das gerade aus der Begegnung unterschiedlicher Epochen und Ausdrucksformen seine unverwechselbare Energie gewinnt. Das Jubiläumskonzert ist damit nicht nur Rückblick, sondern auch Statement – auf ein Orchester, das seit 75 Jahren mit klarem Profil, großer Wandelbarkeit und hohem Anspruch Musikgeschichte weiterschreibt.