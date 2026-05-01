Feiern Sie mit dem Münchener Kammerorchester

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75 Jahre Wonderland
Ein großes Jubiläum will groß gefeiert sein. Und wenn das Münchener Kammerorchester zu seinem 75. Geburtstag lädt, dann darf man einen Abend erwarten, der die ganze stilistische Bandbreite und künstlerische Klasse dieses Ensembles sichtbar macht. Allein die Besetzung – mit einer hochkarätigen Solistenriege und dem wunderbaren Tölzer Knabenchor – ist so erlesen wie der Anlass.
Tradition und Gegenwart im musikalischen Dialog
Mit Jörg Widmann agiert zudem eine Persönlichkeit am Pult, die seit Jahrzehnten mit dem MKO verbunden ist. Als langjähriger musikalischer Partner des MKO prägt er immer wieder Programme, in denen sich Tradition und Gegenwart produktiv begegnen. Beim Jubiläumskonzert findet seine hellhörige, viel gelobte Mendelssohn-Reflexion mit dem MKO einen neuen Höhepunkt: präzise, transparent und mit jener musikalischen Wachheit, die das Zusammenspiel von Dirigent und Orchester seit Jahren so besonders macht.
Im Zentrum des Abends steht außerdem Widmanns ›Friedenskantate‹. 2023 in der Thomaskirche in Leipzig uraufgeführt, verarbeitet das Werk Texte aus der Bibel sowie von Matthias Claudius, Jean Paul, Dietrich Bonhoeffer, Bertolt Brecht und Paul Gerhardt. Sie kreisen um Krieg und Frieden, Tod und Versöhnung. Im höchst gespaltenen Hier und Jetzt unserer Zeit wird aus der Friedensbotschaft Widmanns ein starkes Plädoyer für Zuversicht. Mit den Solisten Sarah Maria Sun, Geneviève Tschumi, Lukas Siebert, Krešimir Stražanac, Organist Johannes Berger und dem Tölzer Knabenchor wird der Abend zu einem Festkonzert.
Unter dem Motto „Wonderland“ blickt das MKO in seiner Jubiläumssaison 2025/26 auf 75 Jahre Orchestergeschichte zurück. Das Ensemble zählt zu den profiliertesten Kammerorchestern Deutschlands und verbindet in seinen Programmen Klassik, Romantik und zeitgenössische Musik.
Vielleicht am stärksten zeigt sich darin das künstlerische Selbstverständnis des MKO: ein Orchester, das Tradition nicht verwaltet, sondern lebendig hält, und das gerade aus der Begegnung unterschiedlicher Epochen und Ausdrucksformen seine unverwechselbare Energie gewinnt. Das Jubiläumskonzert ist damit nicht nur Rückblick, sondern auch Statement – auf ein Orchester, das seit 75 Jahren mit klarem Profil, großer Wandelbarkeit und hohem Anspruch Musikgeschichte weiterschreibt.
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