Spaß, Erholung und gemeinsame Abenteuer: Gewinnen Sie einen unvergesslichen Familienurlaub mit 4-Sterne-Hotel-Komfort im Mondi Resort im Allgäu.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

Rund um das Mondi Resort Oberstaufen finden Familien ideale Bedingungen zum Skifahren, Rodeln und Winterwandern.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für eine bis zu vierköpfige Familie in einem Appartement des Mondi Resort Oberstaufen ohne Verpflegung. Der Gästepass "Oberstaufen Plus" ist inklusive. Mit dem Pass sind Fahrten mit umliegenden Bergbahnen kostenfrei. Gültigkeit: ein Jahr; einlösbar je nach Verfügbarkeit. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Zu Weihnachten gibt es ein neues Spiel- und Kuschelzimmer, das neben liebevoll kreierten Spielideen für die Kinder gemütliche Sitzecken bereithält. Besonders junge Familien lieben die Freiheit, die sie dank der Kombination von vollausgestatteten Familien-Appartements und 4-Sterne-Hotel-Komfort erleben. Urlauber haben die Wahl: Entweder lassen sie sich im familienfreundlichen Restaurant verwöhnen oder sie versorgen sich selbst.

Erlebnisse für die Familie

Das große Hallenbad ist nach einem Tag im Schnee perfekt, um sich fröhlich aufzuwärmen. © Mondi Resort Oberstaufen

Die Lage nah an den umliegenden Ski-, Langlauf- und Rodelstrecken, mitten in der Natur, ermöglicht unkomplizierte Erlebnisse für alle. Zurück in der Anlage freuen sich die Gäste auf viele In- und Outdoorspielflächen, ein Hallenbad mit warmem Sprudelbecken und eine kreative Kinderbetreuung, die mehrmals die Woche nachmittags fröhlichen Spielspaß bringt. Tipp: Dank Gästepass fallen hier keine Kosten für Skipässe an.

Anfrage und Buchung:

Mondi Resort Oberstaufen

Malas 8-16

87534 Oberstaufen

0 83 86 70 00

