Familienurlaub mit Spaßgarantie im Mondi Resort Oberstaufen gewinnen
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Zu Weihnachten gibt es ein neues Spiel- und Kuschelzimmer, das neben liebevoll kreierten Spielideen für die Kinder gemütliche Sitzecken bereithält. Besonders junge Familien lieben die Freiheit, die sie dank der Kombination von vollausgestatteten Familien-Appartements und 4-Sterne-Hotel-Komfort erleben. Urlauber haben die Wahl: Entweder lassen sie sich im familienfreundlichen Restaurant verwöhnen oder sie versorgen sich selbst.
Erlebnisse für die Familie
Die Lage nah an den umliegenden Ski-, Langlauf- und Rodelstrecken, mitten in der Natur, ermöglicht unkomplizierte Erlebnisse für alle. Zurück in der Anlage freuen sich die Gäste auf viele In- und Outdoorspielflächen, ein Hallenbad mit warmem Sprudelbecken und eine kreative Kinderbetreuung, die mehrmals die Woche nachmittags fröhlichen Spielspaß bringt. Tipp: Dank Gästepass fallen hier keine Kosten für Skipässe an.
Anfrage und Buchung:
Mondi Resort Oberstaufen
Malas 8-16
87534 Oberstaufen
0 83 86 70 00
www.oberstaufen.mondihotels.com
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