Familientickets für das Umadum-Riesenrad im Werksviertel gewinnen

Die Abendzeitung verlost 3 x 1 Familientickets für das Umadum-Riesenrad im Werksviertel.

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Vom Riesenrad aus am Ostbahnhof blickt man über die Dächer von München.

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Die Abendzeitung verlost 3 x 1 Familienticket für eine Riesenradfahrt am Ostbahnhof. Das Ticket gilt jeweils für beide Elternteile und ihre Kinder bis 15 Jahren. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Mit einem Durchmesser von 74 Metern kommt man bei einer Fahrt mit dem (Atelierstraße 11, Mi-So 12-19.30 Uhr) hoch hinaus. Bei schönem Wetter lässt sich ein atemberaubender Blick über die Stadt genießen und für den Sommer von Vorteil: Die 27 Gondeln mit Platz für bis zu 16 Gäste sind klimatisiert.

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Im Umadum-Riesenrad bewegt man sich durch den Himmel der Stadt

Für Familien lohnt sich ein Besuch aktuell besonders, denn jeden Mittwoch ist Familientag. Dann zahlt man nur einmal und kann den ganzen Tag so oft fahren, wie man möchte. Obendrauf gibt es ein Slush-Eis und Brettspiele zum Ausleihen, die man hoch über den Dächern der Stadt spielen kann.

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Ein Elternteil und die eigenen Kinder bis 15 Jahre kosten 23 Euro. Beide Elternteile und Kinder kosten 35 Euro.