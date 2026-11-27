Eine Nacht im Iglu-Dorf auf 2600 Metern, hoch oben auf der Zugspitze, umgeben von glitzerndem Schnee und funkelnden Sternen gewinnen.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost eine Übernachtung für zwei Personen in einem Romantik-Iglu auf der Zugspitze mit Sauna-Benutzung. Die Iglu-Nacht ist inklusive Aperitif-Brettchen, einem Käsefondue und Frühstück. Der Gutschein ist drei Jahre lang gültig, bei Buchung unter der Woche (So-Do). Das Iglu-Dorf hat in diesem Winter vom 26. Dezember bis zum 4. April geöffnet. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Beim gemeinsamen Käsefondue lässt sich die besondere Atmosphäre genießen, bevor es später gut eingepackt im Expeditionsschlafsack in eines der Schlaf-Iglus geht. Und wer am nächsten Morgen aufwacht, stellt oft überrascht fest: „Gar nicht so kalt.“ Eine Nacht im Iglu-Dorf ist eben ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.

Seit über 31 Jahren entstehen die Iglu-Dörfer jeden Winter aufs Neue – mit viel handwerklichem Geschick, Kreativität und Leidenschaft. Internationale Künstler gestalten die vergänglichen Schneewelten mit beeindruckenden Schnitzereien und individuellen Motiven. Jedes Iglu-Dorf ist ein kleines Gesamtkunstwerk und verbindet außergewöhnliche Architektur aus Schnee und Eis mit einem besonderen Übernachtungserlebnis.

Einzigartiges Bergerlebnis

Auch abseits der Schlaf-Iglus gibt es viel zu entdecken: Das Restaurant-Iglu, die gemütliche Bar und die kunstvoll gestalteten Schneegänge machen den Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem. Dazu kommen die klare Bergluft, die beeindruckende Aussicht auf die Alpen und die wohltuende Ruhe hoch oben auf der Zugspitze.

Wenn draußen die Sterne über der winterlichen Bergwelt leuchten und man sich nach einem erlebnisreichen Abend in seinen warmen Schlafsack kuschelt, wird klar, warum das Iglu-Dorf als höchstgelegenes 1.000-Sterne-Hotel Deutschlands begeistert.

Anfrage und Buchung:

Iglu-Dorf GmbH

Rotzbergstrasse 15

CH-6362 Stansstad

+41 4 16 12 27 28

info@iglu-dorf.com

