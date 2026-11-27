Eine Nacht im 1000-Sterne-Hotel gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Beim gemeinsamen Käsefondue lässt sich die besondere Atmosphäre genießen, bevor es später gut eingepackt im Expeditionsschlafsack in eines der Schlaf-Iglus geht. Und wer am nächsten Morgen aufwacht, stellt oft überrascht fest: „Gar nicht so kalt.“ Eine Nacht im Iglu-Dorf ist eben ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.
Seit über 31 Jahren entstehen die Iglu-Dörfer jeden Winter aufs Neue – mit viel handwerklichem Geschick, Kreativität und Leidenschaft. Internationale Künstler gestalten die vergänglichen Schneewelten mit beeindruckenden Schnitzereien und individuellen Motiven. Jedes Iglu-Dorf ist ein kleines Gesamtkunstwerk und verbindet außergewöhnliche Architektur aus Schnee und Eis mit einem besonderen Übernachtungserlebnis.
Einzigartiges Bergerlebnis
Auch abseits der Schlaf-Iglus gibt es viel zu entdecken: Das Restaurant-Iglu, die gemütliche Bar und die kunstvoll gestalteten Schneegänge machen den Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem. Dazu kommen die klare Bergluft, die beeindruckende Aussicht auf die Alpen und die wohltuende Ruhe hoch oben auf der Zugspitze.
Wenn draußen die Sterne über der winterlichen Bergwelt leuchten und man sich nach einem erlebnisreichen Abend in seinen warmen Schlafsack kuschelt, wird klar, warum das Iglu-Dorf als höchstgelegenes 1.000-Sterne-Hotel Deutschlands begeistert.
Anfrage und Buchung:
Iglu-Dorf GmbH
Rotzbergstrasse 15
CH-6362 Stansstad
+41 4 16 12 27 28
info@iglu-dorf.com
www.iglu-dorf.com
- Themen:
- Vorteilswelt
- Weihnachtsgewinnspiele
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen