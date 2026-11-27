Eine Auszeit im Spa Hotel Děvin in der traditionsreichen Kurstadt Marienbad gewinnen
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Inmitten der grünen Umgebung des Kaiserwaldes verbinden sich wohltuende Spa-Anwendungen, erholsame Massagen und entspannende Saunamomente zu einem besonderen Urlaubserlebnis.
In Marienbad entdecken Besucher die romantische Atmosphäre eines der schönsten tschechischen Heilbäder. Urlauber flanieren entlang der prachtvollen Kolonnaden, besuchen die berühmten Heilquellen und lassen sich vom Charme der historischen Kurstadt verzaubern.
Saisonale Spezialitäten, kreative Cocktails
Auch kulinarisch hat das Spa Hotel Děvin einiges zu bieten: Im hoteleigenen Restaurant genießen die Gäste saisonale Spezialitäten und internationale Küche. Die stilvolle Wein- und Cocktailbar bietet sich dazu an, den Urlaubstag bei einem guten Glas Wein oder einem kreativen Cocktail gemütlich ausklingen zu lassen.
Das Hotel ist eine ideale Anlaufstelle für eine romantische Auszeit oder einen genussvollen Kurzurlaub. Hier gönnen sich die Besucher eine Pause vom Alltag und entdecken die wohltuende Seite des Winters.
Anfrage und Buchung:
Spa Hotel Děvin, Přikrá, 618/2a, CZ-35301 Marienbad
+420 354 47 04 00
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