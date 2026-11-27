Gewinnen Sie einen Gutschein für das Spa Hotel Děvin, im Wert von 700 Euro – der ideale Ort, um Kraft zu tanken und entspannte Momente zu genießen.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost einen Gutschein im Wert von 700 Euro für Übernachtungs- und Hotelleistungen des Spa Hotel Děvin. (Gültig bis 22. Dezember 2027) Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Inmitten der grünen Umgebung des Kaiserwaldes verbinden sich wohltuende Spa-Anwendungen, erholsame Massagen und entspannende Saunamomente zu einem besonderen Urlaubserlebnis.

In Marienbad entdecken Besucher die romantische Atmosphäre eines der schönsten tschechischen Heilbäder. Urlauber flanieren entlang der prachtvollen Kolonnaden, besuchen die berühmten Heilquellen und lassen sich vom Charme der historischen Kurstadt verzaubern.

Die großzügigen Zimmer des Spa Hotel Děvin bieten viel Raum für Erholung. © David Vesely Photography

Saisonale Spezialitäten, kreative Cocktails

Auch kulinarisch hat das Spa Hotel Děvin einiges zu bieten: Im hoteleigenen Restaurant genießen die Gäste saisonale Spezialitäten und internationale Küche. Die stilvolle Wein- und Cocktailbar bietet sich dazu an, den Urlaubstag bei einem guten Glas Wein oder einem kreativen Cocktail gemütlich ausklingen zu lassen.

Das Hotel ist eine ideale Anlaufstelle für eine romantische Auszeit oder einen genussvollen Kurzurlaub. Hier gönnen sich die Besucher eine Pause vom Alltag und entdecken die wohltuende Seite des Winters.

Anfrage und Buchung:

Spa Hotel Děvin, Přikrá, 618/2a, CZ-35301 Marienbad

+420 354 47 04 00