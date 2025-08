Drei Tage Auszeit mit Dolomitenblick im Genießerhotel Sonnalp gewinnen

Nur ein paar Kilometer hinter Bozen kommt man in ein ganz zauberhaftes Eck des Südtiroler Eggentals. Nach Obereggen, wo auf 1550 Meter Höhe das Genießerhotel Sonnalp der Familie Weissensteiner liegt.

01. August 2025 - 11:52 Uhr

Ein Blick in die eleganten Suiten des Hotels.

Rupert Mühlbacher 3 Ein Blick in die eleganten Suiten des Hotels.

Viel Akazienholz: die neue Bar in der Lobby.

Francesco Giuliano 3 Viel Akazienholz: die neue Bar in der Lobby.

Hinter dem Hotel ragt der Hausberg Latemar in den Himmel. Davor liegen Wiesen, Felder und Wald. Und ein ganzjährig beheizter Außenpool, der schon bei der Ankunft Lust macht auf Wellnessferien. Dabei zieht das Vier-Sterne-Superior-Haus nicht nur Wellnessgäste an, sondern wegen seiner Haubenküche, dem Weinkeller – und ganz neu: der eleganten Lobby-Bar im Cocktailstil mit erstklassigen Drinks – auch Gourmets und Genießer.

Wer gern in einer Gruppe unterwegs ist, kann geführte Wanderungen mit Kräuterpädagogin Elisabeth mitmachen. Oder geführte E-Bike-Touren (Leih-E-Bikes sind im Hotel erhältlich). Ein Abstecher in die Bozener Altstadt oder zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran lohnt sich auch. Mehr Infos unter