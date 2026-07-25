Drei Nächte zu zweit im Guesthouse Stadele in Lana bei Meran
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Sind Sie schon mal im Südtiroler Lana gewesen, diesem Zauberort bei Meran, mitten in den Wein- und Apfelplantagen? Es ist ein herrlicher Ort, für Wanderer, Mountainbiker oder Menschen, die gern gemütlich entlang der plätschernden Waalwege spazieren gehen.
Acht Zimmer, acht Gewürze
Mitten im Dorf, mit Blick auf die Berge, liegt das Guesthouse Stadele der Gastgeberfamilie Wenin, zu dem auch das Haubenrestaurant "Stadele Restaurant & Weinlounge" gehört. Es hat nur acht exklusive Zimmer mit modernen Bädern, Balkon oder Terrasse. Sie sind den Lieblingsgewürzen von Gastgeber und Haubenkoch Matthias Wenin gewidmet und haben so hübsche Namen wie: stay salty (Salz), stay ginius (Wacholder) und stay crunchy (Muskatnuss).
Wunderbar: Im verwunschenen Garten (mit Gemüse- und Kräutergarten) liegt ein Naturbadeteich, der exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung steht. Auch eine Tiefgarage, einen Fahrradkeller und eine E-Ladestation für Elektroautos gibt es.
Nachhaltig genießen, mitten im Vinschgau
Das Gourmetrestaurant Stadele liegt gleich nebenan. Frische Zutaten, würzige Ideen und ein feines Ambiente machen das Stadele mittags wie abends zum Treffpunkt der Genießer. Die Familie Wenin legt Wert darauf, ihr Haus nachhaltig zu führen. Shampoo, Duschgel und Seife in den Bädern sind unverpackt in Würfelform, für die Toilettenspülung wird Regenwasser verwendet. Das Stadele liegt nur fünf Gehminuten von der Seilbahn zum Hausberg Vigiljoch entfernt. Dort kann man verschiedene Wanderungen machen und das Panorama und die kühle Bergluft genießen.
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