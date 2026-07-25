Genießer-Auszeit in Südtirol: Gewinnen Sie drei Nächte zu zweit im charmanten Guesthouse Stadele in Lana bei Meran – mit Frühstück und einem Fünf-Gänge-Dinner im Gourmetrestaurant Stadele.

Zum Stadele in Lana mit acht Gästezimmern gehört auch das Gourmetrestaurant Stadele, das gleich nebenan liegt.

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Drei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Balkon und Frühstück (à la carte und Buffet) und einem Fünf-Gänge-Abendmenü am ersten Abend im Restaurant Stadele (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Sind Sie schon mal im gewesen, diesem Zauberort bei Meran, mitten in den Wein- und Apfelplantagen? Es ist ein herrlicher Ort, für Wanderer, Mountainbiker oder Menschen, die gern gemütlich entlang der plätschernden Waalwege spazieren gehen.

Blick nach Lana bei Meran, von Algund aus gesehen. © IMAGO/Bernd Feil /M.i.S.

Acht Zimmer, acht Gewürze

Mitten im Dorf, mit Blick auf die Berge, liegt das der Gastgeberfamilie Wenin, zu dem auch das Haubenrestaurant "Stadele Restaurant & Weinlounge" gehört. Es hat nur acht exklusive Zimmer mit modernen Bädern, Balkon oder Terrasse. Sie sind den Lieblingsgewürzen von Gastgeber und Haubenkoch Matthias Wenin gewidmet und haben so hübsche Namen wie: stay salty (Salz), stay ginius (Wacholder) und stay crunchy (Muskatnuss).

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Wunderbar: Im verwunschenen Garten (mit Gemüse- und Kräutergarten) liegt ein Naturbadeteich, der exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung steht. Auch eine Tiefgarage, einen Fahrradkeller und eine E-Ladestation für Elektroautos gibt es.

Die acht Zimmer im Stadele sind nach Gewürzen benannt. © Tiberio Sorvillo - Visualite

Nachhaltig genießen, mitten im Vinschgau

Das Gourmetrestaurant Stadele liegt gleich nebenan. Frische Zutaten, würzige Ideen und ein feines Ambiente machen das mittags wie abends zum Treffpunkt der Genießer. Die Familie Wenin legt Wert darauf, ihr Haus nachhaltig zu führen. Shampoo, Duschgel und Seife in den Bädern sind unverpackt in Würfelform, für die Toilettenspülung wird Regenwasser verwendet. Das liegt nur fünf Gehminuten von der Seilbahn zum Hausberg Vigiljoch entfernt. Dort kann man verschiedene Wanderungen machen und das Panorama und die kühle Bergluft genießen.