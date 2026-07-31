Dinner zu zweit über den Dächern von München im Fitzroy gewinnen
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Irgendwo zwischen Rooftop, Bar und Restaurant: das ist Fitzroy im Werksviertel (Atelierstraße 22). Auf der 14. Etage wird eine moderne australische Küche serviert – gespeist aus asiatischen Aromen, mediterraner Leichtigkeit und einem Hauch von Outback.
Küchenchef Nedjad Karamujic bringt mit seinem Team die feinen Kreationen auf den Teller. Obwohl sie dabei Einflüsse aus Asien, dem Mittelmeerraum und Down Under verbinden, kochen sie saisional.
Fitzroy im Werksviertel: Knuspriger Oktopus-Tentakel & langsam geschmorte Hoisin Rinder Rippchen
Auf der Karte stehen etwa Knuspriger Oktopus-Tentakel mit grünem Spargel, Pastinaken-Cassoulet, Cennellini-Bohnen und Jalapeño-Dressing für 32 Euro. Oder langsam geschmorte Hoisin Rinder Short Ribs für 34 Euro. Klingt himmlisch – so ist auch die Aussicht über die Dächer der Stadt.
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