Dinner zu zweit über den Dächern von München im Fitzroy gewinnen

Die Abendzeitung verlost ein Überraschungsmenü für zwei Personen mit Getränken und einer Flasche Wein im Fitzroy über den Dächern von München.

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Bei Fitzroy speist man im 14. Stock, das ist besonders schön bei Sonnenuntergang.

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Irgendwo zwischen Rooftop, Bar und Restaurant: das ist im Werksviertel (Atelierstraße 22). Auf der 14. Etage wird eine moderne australische Küche serviert – gespeist aus asiatischen Aromen, mediterraner Leichtigkeit und einem Hauch von Outback.

Im Fitzroy lassen sich feinste australische Tropfen verkosten. © Fitzroy

Küchenchef Nedjad Karamujic bringt mit seinem Team die feinen Kreationen auf den Teller. Obwohl sie dabei Einflüsse aus Asien, dem Mittelmeerraum und Down Under verbinden, kochen sie saisional.

Fitzroy im Werksviertel: Knuspriger Oktopus-Tentakel & langsam geschmorte Hoisin Rinder Rippchen

Auf der Karte stehen etwa Knuspriger Oktopus-Tentakel mit grünem Spargel, Pastinaken-Cassoulet, Cennellini-Bohnen und Jalapeño-Dressing für 32 Euro. Oder langsam geschmorte Hoisin Rinder Short Ribs für 34 Euro. Klingt himmlisch – so ist auch die Aussicht über die Dächer der Stadt.