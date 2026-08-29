Drei Nächte zu zweit in den Sonngut Apartments nahe Meran gewinnen
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Apfelduft in der Luft, weite Wiesen im Etschtal, viel Ruhe und die Berge zum Greifen nah. Das Südtiroler Lana inmitten von Obst- und Weingärten gehört zu den schönsten Dörfern rund um Meran. Ein herrliches Urlaubsziel, wenn man im Spätsommer und Herbst noch wandern oder radfahren möchte.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den Ortsrand von Lana. Dort ist gerade das Sonngut der Gastgeber Jasmin und Niklas neu entstanden – ein Ensemble aus einem Apfelbauernhof und vier Gäste-Apartments (48 qm) in minimalistischem Design. Von den Terrassen blickt man über Apfelwiesen auf die Kirche Maria Himmelfahrt mit ihrem vergoldeten Schnatterpeck-Altar und weiter aufs Vigiljoch, St. Hippolyt, Völlan und Laugen.
Komfortabel wohnen und regional genießen
Die Apartments sind komfortabel mit Boxspringbett, Küchenzeile und Bad mit Regendusche ausgestattet. Auf Wunsch gibt es morgens ein Brotkörberl von der Dorfbäckerei. Den Supermarkt erreicht man schnell, zwei Mal pro Woche bietet der Bauernmarkt regionale Produkte an. Oder man bedient sich in den Hochbeeten am Sonngut, wo Gemüse und Kräuter wachsen.
Wer aktiv sein will, startet vor der Tür: Die Bergbahn in Lana führt hinauf aufs Vigiljoch, dort starten einige Wanderwege und Radrouten mit tollen Ausblicken. Besonders schön ist eine Tour zur Kirche St. Hippolyt mit weitem Blick über das Etschtal.
Fahrräder kann man im Dorfkern leihen (am Hof gibt’s eine E-Bike-Ladestation) – und dann durch die Apfelwiesen radeln, am Etschtalradweg entlang oder mit dem Mountainbike hinauf zu einer der Almen.
Sehr praktisch: Mit dem "Südtirol Guest Pass" sind Busse, Züge und einige Seilbahnen kostenlos.
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