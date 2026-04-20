"Der Teufel trägt Prada 2" als Ladykino Preview im Mathäser – jetzt Tickets gewinnen

Erleben Sie am 29. April die Ladykino Preview von "Der Teufel trägt Prada 2" als Fashion-Edition mit internationalem Catwalk-Glamour, Beauty und unvergesslichen Momenten.

20. April 2026 - 08:23 Uhr

Das (m)K6 – Münchens Kino mit der größten Leinwand. Hier findet die erste Ladykino-Vorstellung des Abends, um 19:15 Uhr, statt.

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Liebe Frauen, jetzt aufgepasst! Sichern Sie sich jetzt die besten Plätze für die Mathäser Filmpalast Fashion Ladykino Preview am 29. April zu DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2 und erleben Sie einen stilvollen Kinoabend voller Glamour, Witz und ikonischer Momente.

Nach 20 Jahren wieder vereint im Fashion-Universum: Miranda und Andy. © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Als besonderes Highlight schon vor dem Film: eine Fashion-Show im Foyer des (m)K6, mit Mode der Designerin . Erleben Sie um 18:40 Uhr ausgefallene Streetware und Couture der Münchner Modedesignerin, deren Fashion auf den Laufstegen von New York, Los Angeles und Miami internationales Publikum begeistert. Für einen atemberaubenden Showstopper während der Runway Show sorgt das – lassen Sie sich überraschen! Einlass auf die Fashion-Fläche ist für alle Filmbesucherinnen des Abends bereits ab 18:15 Uhr.

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Für einen funkelnden Auftritt der Models sorgen zum einen Galeria OEZ mit ihrer Diamantenlinie " " sowie die , die für spektakuläre Frisur Kreationen bekannt sind. Funkelnd wird es auch auf der Fläche von dm Stachus Passagen, die ihre begehrten Glitzertattoos, dieses Mal sogar in Filmedition, im Gepäck haben.

Die zeichnet sich für atemberaubendes Make-Up der Models verantwortlich und präsentiert mit einer eigenen Beauty Station im Kinofoyer den Gästen die neuesten Make-Up Trends. Tipps vom Profi und Stylisten kann man sich auch auf der Fläche von holen und mit etwas Glück ein paar Goodies am Glücksrad abstauben.

Ein Abend zum Genießen

Natürlich muss man auf solch einen besonderen Abend auch anstoßen! Für das perfekte Getränk sorgt – jeder Gast mit Eintrittskarte zu einer der Ladykino Vorstellungen erhält ein Lillet Rosé Spritz. Doch was ist solch ein Abend ohne bleibende Erinnerungen? verschafft hier Abhilfe und hält mit Party-Pics an der einzigartigen "Der Teufel trägt Prada 2"-Fotostation Momente für die Ewigkeit fest.

Fast zwanzig Jahre nach einem der kultigsten Filme der 2000er ist es dann im Kinosaal endlich soweit: DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2 bringt alle zurück in die schillernde Modewelt von New York – dorthin, wo Stil, Macht und messerscharfe Kommentare den Ton angeben.

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Freuen Sie sich auf das legendäre Ensemble rund um Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci, die erneut als Miranda, Andy, Emily und Nigel die Leinwand erobern. Zwischen Haute Couture, High Society und gnadenlosen Deadline-Dramen entfaltet sich ein neues Kapitel voller Eleganz, Intrigen und ikonischer Momente.

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