Deine Chance auf vier Minuten Rampenlicht vor 6.000 Menschen

Happiness Festival München: Erlebe den Tag – oder steh selbst auf der großen Bühne.

28. September 2026 - 00:00 Uhr

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Ein Moment im Rampenlicht, der lange in Erinnerung bleiben kann.

Glück passiert nicht einfach: Man kann etwas dafür tun. Genau darum geht es beim Happiness Festival am 31. Oktober im BMW Park München von 16.30 bis 21.30 Uhr. Wenn außen alles wackelt, zählt, was uns innen Halt gibt.

Nicht alle Umstände können wir beeinflussen – was in uns geschieht, schon. Es gibt eine Zufriedenheit, die einem niemand geben und niemand nehmen kann. Und diese innere Stabilität gibt echte Handlungskraft. Das Happiness Festival vereint die vier Säulen des inneren Glücks: Geist, Körper, Community und Purpose.

Wer Menschen mit seinem Talent berühren kann, ist beim Art Contest genau richtig. © Art Of Living

Deine Chance auf der großen Bühne

Das Happiness Festival ist nicht nur ein Event zum Zuschauen. Wer selbst Musik macht, tanzt oder ein besonderes Talent mitbringt, kann Teil des Programms werden und auf der großen Bühne im BMW Park stehen.

Für die Talent Show werden Bewerberinnen und Bewerber in drei Kategorien gesucht: Musik, Tanz und Talent. Mitmachen können Einzelpersonen ebenso wie Gruppen. Für die Bewerbung genügt ein Video von maximal drei Minuten Länge – eine professionelle Produktion ist nicht notwendig. Mehr Infos zum Casting gibt es .

Aus den Einsendungen wählt die Jury drei Gewinner aus. Diese erhalten jeweils rund vier Minuten Bühnenzeit und präsentieren ihren Act am 31. Oktober live vor bis zu 6.000 Menschen.

Wer also schon länger davon träumt, mit der eigenen Musik, einer Choreografie oder einem besonderen Talent auf einer großen Bühne zu stehen, bekommt hier die Gelegenheit dazu.

Hier bewerben:

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.

Kategorie * Musik-Performance Tanz Talent Name der Person oder Gruppe * Kontaktperson (bei Gruppen) E-Mail * Telefon * Wohnort (in Bayern) * Personen auf der Bühne * Titel des Beitrags * Kurzbeschreibung (Was sehen und hören wir?) * Musik (Titel + Urheber oder "eigene Komposition") * Videolink (max. 3 Minuten Youtube, Vimeo oder Cloud-Link, gern ungelistet) * Warum möchtest du auf diese Bühne? (optional) Teilnahmebedingung Alter * Alle Teilnehmenden sind mindestens 15 Jahre alt. Bei Minderjährigen liegt die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten vor. Teilnahmebedingung * Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen (keine politischen oder religiösen Werbebotschaften, keine kommerzielle Eigenwerbung, keine herabwürdigenden Inhalte, Musikrechte angegeben; Anreise und Unterkunft tragen die Teilnehmenden selbst) und stimme der Verarbeitung meiner Angaben zur Bearbeitung der Bewerbung zu. Datenschutz Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wie viel ist 12 x 2?: * Pflichtfeld

Die Highlights des Happiness Festivals:

Elektrisierende Tanz-Performances

Atembasierte Meditation mit Sri Sri Ravi Shankar

Konzert & Mitsing-Hits

Mitmachen statt zuschauen

Es gibt insgesamt drei Wege, wie man am 31. Oktober selbst auf der Bühne stehen kann:

Move as One – Yoga Performance: 200 Menschen auf der Bühne, eine Bewegung, ein Atem. Seit September üben Studios und Yoga-Begeisterte aus ganz München gemeinsam die Choreografie – zweimal pro Woche 30 Minuten online. The Happiness Guitar Ensemble: 108 Gitarristinnen und Gitarristen spielen einen Song vor 6.000 Menschen – geleitet von Marcel Verbay. Noten, Tabs und Play-alongs gibt es direkt nach der Anmeldung. Talent Show: Musik, Tanz oder Talent: Bis zum 10. Oktober sind Bewerbungen (ein Video von maximal drei Minuten) möglich. Die Jury wählt – die drei Gewinner stehen live auf der großen Bühne

Move as One – Yoga Performance: jede Bewegung erzählt eine Geschichte. © Art Of Living

Der Tag beim Happiness Festival: 14.30 Uhr: Einlass Ab 14.45 Uhr: Connection Corners Orte für echte Begegnungen und neue Verbindungen mit vegetarischem Soul Food 16.30 Uhr: Soul Music Bhavini Vyas, Marcel Verbay & Band eröffnen mit Musik, die direkt ins Herz geht 16.45 Uhr: Welcome & Opening Ankommen, eintauchen und gemeinsam in das Festival starten 17 Uhr: Move as One – The Yoga Experience 200 Performer. 6.000 Menschen. Eine Bewegung. Eine gemeinsame Energie 17.15 Uhr: Innere Freude entdecken Sri Sri Ravi Shankar spricht darüber, wie man Zugang zu innerer Freude findest und beantwortet Fragen aus dem Publikum 18 Uhr: Geführte Atemreise & Meditation Verstehen, erleben, anwenden: So funktioniert Meditation – geführt von Sri Sri Ravi Shankar 18.45 Uhr: Soul Food Vegetarische Köstlichkeiten und Zeit für echte Begegnungen 19.30 Uhr: Dance Together Detlef Soost bringt mit seiner Crew die Bühne zum Beben 19.45 Uhr: The Happiness Guitar Ensemble Gitarren, Groove und Gänsehaut live auf der Bühne 20 Uhr: Talent Show – Musik, Tanz oder Talent? Details zum Casting: 20.30 Uhr: Konzert & Mitsing-Hits Songs zum Mitsingen, liefern eine gemeinschaftliche Chor-Atmosphäre zum Abschluss mit 6.000 Stimmen 21 Uhr: Happiness Challenge Konkrete Impulse, wie man das Festival-Gefühl in den Alltag mitnehmen 21:30: Ausklang Ein letzter gemeinsamer Moment – ein Abend, der nachklingt.

Die Organisation hinter dem Festival: Art of Living Foundation

1981 von Sri Sri Ravi Shankar gegründet, ist die Art of Living Foundation eine der weltweit größten gemeinnützigen Organisationen, getragen von der Vision einer stressfreien, gewaltfreien Gesellschaft.

Mit Atemtechniken wie der Sudarshan Kriya®, Meditation und Yoga hat sie Millionen Menschen weltweit dabei unterstützt, mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden.

Zusätzlich engagiert sich die Stiftung in sozialen Projekten wie Konfliktlösung, Katastrophenhilfe, ländlicher Entwicklung und Bildungsinitiativen.