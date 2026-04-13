Dauerkarten und Kunstposter für die ARTMUC gewinnen

Gewinnen Sie zwei Dauerkarten für die ARTMUC und ein exklusives Kunstposter des aktuellen Motivs im A2-Format – und genießen Sie Kunstvielfalt und kreative Highlights vor Ort.

13. April 2026 - 09:34 Uhr

Ein Besuch der ARTMUC lohnt sich, denn so viel Kunst, Inspiration und Spaß findet man selten an einem Wochenende.

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Vom 1. bis 3. Mai steht die Landeshauptstadt am langen Maiwochenende wieder ganz im Zeichen der Kunst: die , Bayerns größtes Kunstevent, eröffnet den Münchner Kunstfrühling und präsentiert drei Tage lang die Vielfalt aktueller, internationaler Strömungen des Kunstmarkts. ARTMUC – Kunst zum Entdecken und mit nach Hause nehmen.

Ein Besuch der ARTMUC lohnt sich, denn so viel Kunst, Inspiration und Spaß findet man selten an einem Wochenende. © FinDAC - Sensaini 2025

Mit mehr als 180 jurierten, internationalen KünstlerInnen, Galerien und Kollektiven präsentiert die ARTMUC auch in diesem Frühjahr ein breites Spektrum künstlerischer Positionen. Mit der Verlängerung der Kunstmesse – durch den Feiertag am 1. Mai – auf drei volle Tage bietet sich dem interessierten Publikum die Möglichkeit, in Ruhe die verschiedenen internationalen Positionen zu entdecken.

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Vielfältige Kunst aus aller Welt

Mit Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus mehr als 15 Ländern präsentiert sich die internationale Kunstszene erneut im Rahmen der aktuellen Ausgabe. Das auf der ARTMUC präsentierte Spektrum reicht von Malerei über Skulpturen, Collagen, Fotografien bis hin zu digitaler Kunst.

Das erklärte Ziel der ARTMUC ist es, jungen, aufstrebenden KünstlerInnen eine Plattform zu geben, damit diese sich einer breiten Öffentlichkeit gegenüber präsentieren und ihre Kunst auch direkt vor Ort an die Besucher verkaufen können. Auch bei der aktuellen Ausgabe präsentieren sich internationale Galerien und Projekte, u.a. die GALARIA CATER aus Bozen, die Galerie kunstzürichsüd in Adliswil/Zürich aus der Schweiz und das GALARTERY art project aus Innsbruck.

ARTMUC – Kunst zum Entdecken und mit nach Hause nehmen. © Isabella Killian

Auch zur diesjährigen Mai-Ausgabe der ARTMUC stellt der irische Künstler FinDAC eines seiner Meisterwerke als offizielles Visual der Kunstmesse zur Verfügung: das Bild "Sensaini" aus dem Jahr 2026. In der aktuellen Ausgabe werden dabei viele weitere Werke des irischen Künstlers zu sehen sein – unter anderem in der Box ARTMUC Collection oder auch am Stand der Galerie Prettyportal aus Düsseldorf.

Und als besonderes Highlight der aktuellen Ausgabe wird der Künstler auch vor Ort sein und live aktiv sein, arbeiten und Kunst erschaffen – ein Besuch lohnt sich dieses Mal daher doppelt. Die ARTMUC verteilt bei der Mai-Ausgabe an alle BesucherInnen, die im Vorverkauf oder vor Ort ein Ticket kaufen, verteilt bei der Mai-Ausgabe an alle BesucherInnen, die im Vorverkauf oder vor Ort ein Ticket kaufen, zusätzlich ein kostenloses A2 Kunstposter dieses Motives (nur solange der Vorrat reicht).

Ein Besuch der ARTMUC lohnt sich, denn so viel Kunst, Inspiration und Spaß findet man selten an einem Wochenende. Und wenn man ein Kunstwerk, das einem gefällt, findet, kann man es auch kaufen, mitnehmen und sofort zu Hause in der eigenen Wohnung aufhängen.

Öffnungszeiten:

Freitag 01.05.2026 / 11:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 02.05.2026 / 11:00 – 19:00 Uhr

Sonntag, 03.05.2026 / 11:00 – 18:00 Uhr

Eintritt:

Neu: 1x zahlen – an allen Tagen die ARTMUC besuchen

Erwachsene einmalig 18 Euro (Zutritt an allen Tagen) / Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt (Stand 06.02.2026 – Änderungen vorbehalten)

Location und Anfahrt:

ACHTUNG Baustelle auf der Ingolstädter Straße – Die Zufahrt zur Location über die Ingolstädter Straße ist zurzeit wegen einer Baustelle gesperrt.

Ca 100m weiter in Richtung "Frankfurter Ring" wird es rechts eine neue Einfahrt zum Gelände an der Ingolstädter Straße geben. Unsere Security wird Sie einweisen. Alternativ ist der Zugang über die Taunusstraße problemlos möglich.

MTC Supreme Locations / Ingolstädter Straße 45-47 / 80807 München

Ca. 1.000 Pkw-Parkplätze vor Ort

U2 – Haltestelle Frankfurter Ring (dann ca. 7 Min zu Fuß zur Location in Richtung Ingolstädter Straße) Buslinien 140 / 141 / 177 – Haltestelle Ingolstädter Straße

Alle Informationen finden Sie .