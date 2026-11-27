Das Deutsche Theater holt die Blue Man Group zurück auf die Bühne – Tickets gewinnen
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Ein weltweites Entertainment-Phänomen, bekannt für ihre preisgekrönten Theaterproduktionen, ikonischen Charaktere und vielfältigen kreativen Ausdrucksformen. Kurz: Blue Man Group. Nach dem ausverkauften Gastspiel 2023 kehren die Blaumänner im kommenden Jahr zurück ans Deutsche Theater.
Seit ihrem Debüt 1991 im Astor Place Theater in New York befindet sich dieses blaue Show-Wunder auf einem Erfolgszug durch die ganze Welt. Mehr als 50 Millionen Menschen hat die Blue Man Group bis heute in ihren Bann gezogen. Was wohl auch daran liegt, dass sie ihrem Konzept immer treu geblieben ist, sich aber dennoch immer weiterentwickelt und neu erfunden hat.
So wurde für das aktuelle Programm eine neue Figur kreiert. Der „Rockstar“ ist ein dynamischer Multiinstrumentalist mit auffälligem blauem Haar, der gemeinsam mit den Blue Men ein multisensorisches Erlebnis schafft. Das Publikum erwartet eine mitreißende Show mit pulsierender Originalmusik, eigens entwickelten Instrumenten, überraschender Interaktion und herrlich schrägem Humor.
Die Blue Man Group begeistert ein Publikum aller Altersgruppen und Menschen unterschiedlichster kultureller Vorlieben. Die aktuelle Tournee ist das Ergebnis aus mehr als drei Jahrzehnten kreativer Entwicklung und setzt die Erfolgsgeschichte des ikonischen Trios als Pioniere experimenteller Performance fort. Dabei liefern sie konstant ihre unverwechselbare Mischung aus musikalischer Innovation, visuellem Spektakel und spontanem Humor.
Weitere Infos und Tickets: Schwanthalerstraße 13, 80336 München, Telefon 0 89 55 23 40, kontakt@deutsches-theater.de, www.deutsches-theater.de
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