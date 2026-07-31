Dallmayr Kaffee- & Teepaket samt Gutschein für Coffee Club gewinnen

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Ein ruhiger Nachmittag daheim auf dem Sofa und dazu eine Auswahl feiner Getränke von : etwa die Sommeredition "Crema d’Oro La Dolce Vita", die italienisches Flair in die Tasse bringt. Oder die "Selektion des Jahres", die einen geschmacklich nach Südamerika führt.

Dallmayr: Kaffee, Matcha und Eistee verkosten und es sich im Coffee Club gut gehen lassen

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Für Erfrischung an besonders heißen Tagen sorgt der Eistee – eine Mischung aus Rooibos-, Grün- und Schwarztee. Ein bisserl Japanfeeling gibt es mit dem Bio Matcha Tee, der mit seinem nussig, süßen Geschmack verwöhnt. Wer die Spezialitäten lieber unterwegs genießt, der besucht am besten den Dallmayr Coffee Club in der Dienerstraße 12 (Mo-Sa 8-17 Uhr) direkt am Marienplatz.