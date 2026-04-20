Cocktail X Festival: Tickets für die große Award Night zu gewinnen

Black Tie im Brenner Operngrill: Wir verlosen zwei Tickets für die Closing & Award Night des Cocktail X Festivals – inklusive aller Drinks & Speisen.

20. April 2026 - 16:13 Uhr

Am 31. Mai wird der Brenner Operngrill zur Bühne der Cocktail X Closing & Award Night.

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Am 31. Mai 2026 findet im der glamouröseste Abend der deutschen Barszene statt: die Closing & Award Night des . Wir verlosen 1 x 2 Tickets – inklusive aller Drinks und Speisen.

Vom Opening bis zur Award Night

Was als 18-tägiges Festival der Cocktailkultur am 13. Mai beginnt und am 14. Mai mit einem spektakulären Rooftop-Opening in der M'Uniqo Rooftop Bar im Andaz München Schwabinger Tor gefeiert wird, findet am 31. Mai seinen krönenden Abschluss: Die Closing & Award Night verwandelt den legendären Brenner Operngrill in den aufregendsten Schauplatz der deutschen Barszene.

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Von 19:00 bis 23:00 Uhr erwartet die Gäste ein Abend der Extraklasse. Dresscode: Black Tie. Im Zentrum des Abends steht die feierliche Verleihung der Cocktail X Awards sowie die Kür der Top 30 Bars Deutschlands by Top 500 Bars. Deutschlands beste Bartenderinnen und Bartender werden persönlich vor Ort sein, um diesen Moment gemeinsam zu feiern.

62 Bars. 18 Tage. Ein Ticket. Jede Bar kreiert einen exklusiven Signature Cocktail – nur für das Festival. © Cocktail X Festival

Für die Gäste sind alle Getränke und Speisen den gesamten Abend über inklusive – in einer Location, die zu den ikonischsten Adressen Münchens gehört. Das Cocktail X Festival geht 2026 bereits in die vierte Runde und hat sich längst als feste Größe in der Barszene etabliert. Die Closing & Award Night ist dabei das große Highlight – ein Abend, über den noch lange gesprochen wird.

Wer nicht auf den Gewinn warten möchte: Tickets sind erhältlich –als Early Bird ab 69 Euro.