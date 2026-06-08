Chance auf Freikarten für die 43. Ausgabe des FILMFEST MÜNCHEN

Das 43. FILMFEST MÜNCHEN bringt vom 26. Juni bis 5. Juli 2026 internationales Kino, große Emotionen und neue Talente auf die Leinwand. Freuen Sie sich auf über 150 Premieren, spannende Gäste und cineastische Highlights im Herzen der Stadt.

08. Juni 2026 - 00:00 Uhr

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NDK Premiere von KARLA im City 1 anlässlich des 42. FILMFEST MÜNCHEN am 29. Juni 2025.

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Jedes Jahr Ende Juni, Anfang Juli feiern Menschen in der lockeren Atmosphäre des Münchner Sommers die Vielfalt des Films. Das ist Publikumsfestival, Entdeckerfestival, internationales Premierenfestival und die Plattform Nr. 1 für deutsches Filmschaffen zugleich.

Zahlreiche internationale und deutsche Filmemacher:innen – darunter Weltstars wie Toni Servillo und Pedro Almodóvar – präsentieren in München mehr als 150 Filme und kommen mit dem Publikum ins Gespräch, bei Q&As nach den Screenings und im Festival Center im Kunstareal bei den kostenlosen FilmTalks.

Impressionen bei der CINECOPRO CONFERENCE OPENING x Industry Happy Hour hosted by FILM IN AUSTRIA in der Beergarden Lounge im Amerikahaus anlässlich des 42. FILMFEST MÜNCHEN am 30. Juni 2025. © Joel Heyd / Filmfest München

Vom 26. Juni bis zum 5. Juli 2026 gibt es vielseitiges Kino aus aller Welt, frische Filmperlen aus Cannes sowie deutsche Film- und Serienhighlights auf der großen Leinwand zu erleben – in den beliebten Festivalkinos sowie im Deutschen Theater und Open Air im Kino, Mond & Sterne.

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Das komplette Programm wird am 17. Juni veröffentlicht, Tickets gibt es ab dem 18. Juni. Alle Infos gibt es . Die Tickets gelten nicht für die Veranstaltungen im Deutschen Theater.