AZ-Plus

BMW Open by Bitpanda: Jetzt VIP-Tickets für das Achtelfinale am 16. April gewinnen

Zum Achtelfinale verlosen wir gemeinsam mit LOTTO Bayern 2 x 2 exklusive VIP-Tickets an unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Nehmen Sie jetzt teil und genießen Sie mit etwas Glück einen unvergesslichen Turniertag in der Loge inklusive Catering im Golden Racket Club von Käfer. 
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Vom 11. bis 19. April 2026 finden in München die BMW Open by Bitpanda statt.
Vom 11. bis 19. April 2026 finden in München die BMW Open by Bitpanda statt. © BMW Open by Bitpanda

Hier mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: BMW Open by Bitpanda

Die Abendzeitung verlost zusammen mit LOTTO Bayern 2 x 2 VIP-Tickets für das Achtelfinale am 16. April.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 05.04., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

München wird vom 11. bis 19. April 2026 erneut zum Mittelpunkt des  Herrentennis, wenn die BMW Open by Bitpanda auf der Anlage des  MTTC Iphitos stattfinden. 

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das Spielerfeld der diesjährigen BMW Open by Bitpanda in München setzt neue Maßstäbe. Nach Ablauf der Meldefrist steht fest: Die Zuschauer erwartet ein außergewöhnlich stark besetztes ATP-500-Turnier.

Angeführt von den Starspielern Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik schlagen insgesamt acht Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste (Stand: aktuell) beim MTTC Iphitos auf – eine Premiere für das Münchner Traditionsturnier.

BMW Open Achtelfinale

Tage

Stunden

Minuten

Sekunden
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.