BMW Open by Bitpanda: Jetzt VIP-Tickets für das Achtelfinale am 16. April gewinnen
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München wird vom 11. bis 19. April 2026 erneut zum Mittelpunkt des Herrentennis, wenn die BMW Open by Bitpanda auf der Anlage des MTTC Iphitos stattfinden.
Das Spielerfeld der diesjährigen BMW Open by Bitpanda in München setzt neue Maßstäbe. Nach Ablauf der Meldefrist steht fest: Die Zuschauer erwartet ein außergewöhnlich stark besetztes ATP-500-Turnier.
Angeführt von den Starspielern Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik schlagen insgesamt acht Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste (Stand: aktuell) beim MTTC Iphitos auf – eine Premiere für das Münchner Traditionsturnier.
BMW Open Achtelfinale
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