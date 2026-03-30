Zum Achtelfinale verlosen wir gemeinsam mit LOTTO Bayern 2 x 2 exklusive VIP-Tickets an unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Nehmen Sie jetzt teil und genießen Sie mit etwas Glück einen unvergesslichen Turniertag in der Loge inklusive Catering im Golden Racket Club von Käfer.

30. März 2026 - 09:54 Uhr

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Vom 11. bis 19. April 2026 finden in München die BMW Open by Bitpanda statt.

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München wird vom 11. bis 19. April 2026 erneut zum Mittelpunkt des Herrentennis, wenn die by Bitpanda auf der Anlage des MTTC Iphitos stattfinden.

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Das Spielerfeld der diesjährigen in München setzt neue Maßstäbe. Nach Ablauf der Meldefrist steht fest: Die Zuschauer erwartet ein außergewöhnlich stark besetztes ATP-500-Turnier.

Angeführt von den Starspielern Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik schlagen insgesamt acht Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste (Stand: aktuell) beim MTTC Iphitos auf – eine Premiere für das Münchner Traditionsturnier.

BMW Open Achtelfinale