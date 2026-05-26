AZ-Wandertag auf die Chiemgauer Hochplatte

Die Abendzeitung lädt am 14. Juni 2026 wieder zum Wandertag auf die Chiemgauer Hochplatte ein. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen nur 20 Euro.

26. Mai 2026 - 06:38 Uhr

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Weitblick von der Hochplatte – wo die Piesenhausener Hochalm die Ruhe der Berge einfängt.

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Das AZ-Wandertagspaket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit BERR-Reisen, die Berg- und Talfahrt mit der Hochplattenbahn und einen "Almteller" (oder ähnliche Brotzeit) inkl. Getränk auf der Piesenhausener Hochalm.

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Treffpunkt und Abfahrt AZ-Wandertag

Abfahrt ist pünktlich um 7:15 Uhr in München, direkt vor der Abendzeitung in der Garmischer Str. 35, U-Bahn Heimeranplatz. Begrenzte Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Alpha-Haus: Der Sitz der Abendzeitung am Landaubogen.

Bitte beachten Sie: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Abendzeitung übernimmt für Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der AZ-Wandertag wird nur bei gutem Wetter durchgeführt. Weitere Infos zum Wandertag erfolgen mit der Teilnahmebestätigung.