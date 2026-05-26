AZ-Wandertag auf die Chiemgauer Hochplatte
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Das AZ-Wandertagspaket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit BERR-Reisen, die Berg- und Talfahrt mit der Hochplattenbahn und einen "Almteller" (oder ähnliche Brotzeit) inkl. Getränk auf der Piesenhausener Hochalm.
Treffpunkt und Abfahrt AZ-Wandertag
Abfahrt ist pünktlich um 7:15 Uhr in München, direkt vor der Abendzeitung in der Garmischer Str. 35, U-Bahn Heimeranplatz. Begrenzte Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
Bitte beachten Sie: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Abendzeitung übernimmt für Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der AZ-Wandertag wird nur bei gutem Wetter durchgeführt. Weitere Infos zum Wandertag erfolgen mit der Teilnahmebestätigung.
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