Aktion AZ-Wandertag auf den Jenner am Königssee

Die Abendzeitung lädt am 11. Oktober 2026 wieder zum Wandertag auf den Jenner am Königssee ein. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen nur 30 Euro.

16. September 2026 - 15:00 Uhr, aktualisiert am 16. September 2026 - 15:00 Uhr

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Wie viel ist 1 + 2?: * Pflichtfeld Das AZ-Wandertagspaket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit BERR-Reisen, die Berg- und Talfahrt mit der JENNERBAHN und einen 10-Euro-Verzehrgutschein für das Carl-von-Stahl Haus. Das Wandergebiet rund um den Jenner ist eines der abwechslungsreichsten Wandergebiete in Berchtesgaden. © Jennerbahn Sollten sich mehr als 40 Teilnehmer anmelden, entscheidet das Los. Die Teilnehmerbestätigung erfolgt schriftlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Treffpunkt und Abfahrt AZ-Wandertag Abfahrt ist pünktlich um 7:15 Uhr in München, direkt vor der Abendzeitung in der Garmischer Str. 35, U-Bahn Heimeranplatz. Begrenzte Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Alpha-Haus: Der Sitz der Abendzeitung am Landaubogen. Bitte beachten Sie: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Abendzeitung übernimmt für Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der AZ-Wandertag wird nur bei gutem Wetter durchgeführt. Weitere Infos zum Wandertag erfolgen mit der Teilnahmebestätigung.