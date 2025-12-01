Adventskalender 2025: Tägliche Gewinne im Wert von bis zu 250 Euro!

Mit dem AZ-Adventskalender 2025 können Sie sich auf tolle Gewinne in der Vorweihnachtszeit freuen. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein großartiger Gewinn der Pasing Arcaden oder der Riem Arcaden im Wert von bis zu 250 Euro.

01. Dezember 2025 - 04:37 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Ab 1. Dezember verlost die AZ gemeinsam mit den Pasing Arcaden und den Riem Arcaden täglich tolle Preise!

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Weihnachtszeit mit exklusiven Gewinnen zu verschönern! Nehmen Sie am kostenlosen Adventskalender-Gewinnspiel teil. Registrierte Nutzer haben eine einfache Gewinnchance, während AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sogar eine dreifache Gewinnchance genießen!

Wer als Print- oder E-Paper-Abonnent meine AZ+ und die Vorteilswelt freischalten möchte – hier gibt es die Möglichkeit:

So funktioniert der digitale Adventskalender 2025

Unser klassischer Adventskalender startet am 1. Dezember und begleitet Sie bis zum 24. Dezember. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen mit tollen Preisen – von Geschenkkarten der Pasing Arcaden oder Riem Arcaden im Wert von 150 bis 250 Euro! Die Geschenkkarten können in den teilnehmenden Shops eingelöst werden.

Münchens größtes Shoppingcenter: Die Riem Arcaden lassen mit über 46.000 m² und mehr als 145 Shops und Restaurants keine Wünsche offen. © Riem Arcaden

So nehmen Sie ab Adventskalender teil

Die Teilnahme ist kinderleicht und kostenlos:

Registrieren Sie sich und erstellen Sie einen Benutzeraccount oder loggen Sie sich in Ihren bestehenden Account ein

Öffnen Sie ab dem 1. Dezember täglich das entsprechende Türchen.

Klicken Sie im Türchen auf "Jetzt teilnehmen", um am Gewinnspiel des Tages teilzunehmen.

Tipp: Als AZ-Abonnentin oder Abonnent erhöhen Sie Ihre Gewinnchance um das Dreifache! Jetzt und Gewinnchance verdreifachen.

Die Pasing Arcaden finden Sie im Münchner Westen, direkt am Pasinger Bahnhof und der A8. © Pasing Acarden

Das passiert im Gewinnfall

Wenn Sie gewinnen, kontaktieren wir Sie direkt per E-Mail. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie 48 Stunden, um Ihren Gewinn zu bestätigen.

Ihre Chance auf exklusive Preise

Kostenlose Teilnahme

Täglich neue Gewinne

Preise im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro

Jetzt teilnehmen und den Advent genießen!

Viel Glück und eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen Ihnen die Abendzeitung, die Riem Arcaden und die Pasing Arcarden.