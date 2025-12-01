Adventskalender 2025: Tägliche Gewinne im Wert von bis zu 250 Euro!
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Weihnachtszeit mit exklusiven Gewinnen zu verschönern! Nehmen Sie am kostenlosen Adventskalender-Gewinnspiel teil. Registrierte Nutzer haben eine einfache Gewinnchance, während AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sogar eine dreifache Gewinnchance genießen!
Wer als Print- oder E-Paper-Abonnent meine AZ+ und die Vorteilswelt freischalten möchte – hier gibt es die Möglichkeit: abendzeitung.de/plus-freischalten
So funktioniert der digitale Adventskalender 2025
Unser klassischer Adventskalender startet am 1. Dezember und begleitet Sie bis zum 24. Dezember. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen mit tollen Preisen – von Geschenkkarten der Pasing Arcaden oder Riem Arcaden im Wert von 150 bis 250 Euro! Die Geschenkkarten können in den teilnehmenden Shops eingelöst werden.
So nehmen Sie ab Adventskalender teil
Die Teilnahme ist kinderleicht und kostenlos:
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie einen Benutzeraccount oder loggen Sie sich in Ihren bestehenden Account ein
- Öffnen Sie ab dem 1. Dezember täglich das entsprechende Türchen.
- Klicken Sie im Türchen auf "Jetzt teilnehmen", um am Gewinnspiel des Tages teilzunehmen.
Tipp: Als AZ-Abonnentin oder Abonnent erhöhen Sie Ihre Gewinnchance um das Dreifache! Jetzt hier Probeabo für 1 Euro abschließen und Gewinnchance verdreifachen.
Das passiert im Gewinnfall
Wenn Sie gewinnen, kontaktieren wir Sie direkt per E-Mail. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie 48 Stunden, um Ihren Gewinn zu bestätigen.
- Ihre Chance auf exklusive Preise
- Kostenlose Teilnahme
- Täglich neue Gewinne
- Preise im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro
- Jetzt teilnehmen und den Advent genießen!
Viel Glück und eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen Ihnen die Abendzeitung, die Riem Arcaden und die Pasing Arcarden.
