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Abos für MagentaTV zur Fußball-WM 2026 gewinnen

Zur Fußball-WM 2026 verlost die Abendzeitung zusammen mit der Telekom zwei Zwei-Monats-Abos für MagentaTV. Jetzt mitmachen und die Spiele vor dem Fernseher verfolgen!
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Das Team von MagentaTV während der Fußball-WM 2026.
Das Team von MagentaTV während der Fußball-WM 2026. © Felix Hörhager (dpa)

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    Die Teilnahme ist bis Dienstag, 26.05., 12:06 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Mit der Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt die WM-Vorbereitung des DFB-Teams endgültig Fahrt auf. In drei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika.

Am 14. Juni startet die DFB-Elf in das Turnier und trifft auf WM-Neuling Curaçao. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften war für die deutsche Nationalmannschaft jeweils nach der Gruppenphase Endstation, gelingt dieses Mal der Sprung in die K.o.-Phase?

Alle Spiele der WM gibt es live bei Magentasport.
Alle Spiele der WM gibt es live bei Magentasport. © Magentasport

MagentaTV bietet zur Fußball-WM 2026 auf drei Kanälen über 1.000 Programmstunden mit allen 104 Spielen live, davon 44 exklusiv.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle Spiele live von der Couch aus verfolgen, denn zusammen mit MagentaTV verlost die Abendzeitung zwei Zwei-Monats-Abos für MagentaTV.

Hinweis: Die Abos müssen rechtzeitig vor Ende der Laufzeit aktiv gekündigt werden, sonst erfolgt eine automatische Verlängerung.

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