Abos für MagentaTV zur Fußball-WM 2026 gewinnen
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Mit der Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt die WM-Vorbereitung des DFB-Teams endgültig Fahrt auf. In drei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika.
Am 14. Juni startet die DFB-Elf in das Turnier und trifft auf WM-Neuling Curaçao. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften war für die deutsche Nationalmannschaft jeweils nach der Gruppenphase Endstation, gelingt dieses Mal der Sprung in die K.o.-Phase?
MagentaTV bietet zur Fußball-WM 2026 auf drei Kanälen über 1.000 Programmstunden mit allen 104 Spielen live, davon 44 exklusiv.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle Spiele live von der Couch aus verfolgen, denn zusammen mit MagentaTV verlost die Abendzeitung zwei Zwei-Monats-Abos für MagentaTV.
Hinweis: Die Abos müssen rechtzeitig vor Ende der Laufzeit aktiv gekündigt werden, sonst erfolgt eine automatische Verlängerung.
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