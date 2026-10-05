A Winter Symphony: Tickets für Sarah Brightman live gewinnen
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Es ist wieder diese besondere Zeit des Jahres – Zeit für eine magische Feier der Weihnachtszeit! Die weltweit erfolgreichste Sopranistin und GRAMMY®-nominierte Künstlerin Sarah Brightman kehrt im November und Dezember mit ihrem neuen Weihnachtsspektakel "A Winter Symphony" auf die Bühne zurück.
Begleitet von einem Orchester, einem Chor und besonderen Gästen präsentiert sie in dieser bezaubernden Show zahlreiche ihrer Weihnachtsklassiker sowie ihre größten Erfolge – eine ganz besondere Art, die Feiertage gemeinsam mit Familie und Freunden zu genießen.
Sarah Brightman gilt als Pionierin des Classical-Crossover-Genres und ist bekannt für ihren Stimmumfang von über drei Oktaven. Als einzige Künstlerin führte sie gleichzeitig die Billboard-Dance- und Klassik-Charts an. Mit über 35 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 180 Gold- und Platin-Auszeichnungen in über 40 Ländern sowie über einer Milliarde Streams weltweit zählt sie zu den bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit.
Sie schuf die Rolle der Christine Daaé in "Das Phantom der Oper" im Londoner West End sowie am Broadway und trat bei renommierten Anlässen wie dem Concert for Diana, den Kennedy Center Honors sowie den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und 2008 in Peking auf.
Für ihre Verdienste um Musik und Theater wurde sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt und erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen. Im Mai 2024 kehrte sie nach über drei Jahrzehnten erstmals wieder in einer Theaterrolle auf die Bühne zurück – als Norma Desmond in der australischen Produktion von Andrew Lloyd Webbers "Sunset Boulevard", gefeiert von Publikum und Presse mit Standing Ovations.
Tickets sind hier erhältlich.
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