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5 x zwei Freikarten für einen Film der Wahl im Kino, Mond & Sterne zu gewinnen

Raus aus dem Alltag, rein in den Feierabend: Im Westpark wartet eine kleine Auszeit. Wir verlosen fünfmal zwei Freikarten für einen Film der Wahl!
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Kuschelige Atmosphäre im Kino, Mond & Sterne.
Kuschelige Atmosphäre im Kino, Mond & Sterne. © Kino, Mond & Sterne

Raschelnde Popcorntüten, der Duft von warmer Haselnusscreme auf einem dampfenden Crêpe und das Zischen, wenn jemand seine Cola öffnet: Kino ist so viel mehr als nur einen Film zu sehen.

Im Sommer geht Kino sogar unter freiem Himmel, eingekuschelt in eine Decke und dem Zirpen der Grillen im Hintergrund – wie im Kino, Mond & Sterne im Westpark. Dort werden verschiedenste Snacks angeboten, die einem den Besuch versüßen.

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Filmgenuss im Freien im Kino, Mond & Sterne

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Eis oder etwas Herzhaftem wie knusprigen Nachos oder einer frischen Pinsa? Man darf sich aber auch selbst etwas zu essen mitbringen, Getränke gibt es dort – ganz nach dem Biergartenprinzip. 

AZ-Vorteilswelt Logo 5 x 2 Freikarten für das Kino, Mond & Sterne zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es fünfmal zwei Tagestickets für das Kino, Mond & Sterne.
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