In den Gemäuern vom deutschen Museum lernt man nie aus und im Sommer ist es dort angenehm kühl. Wir verlosen fünfmal zwei Freikarten!

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Umgeben von der Isar auf der Museumsinsel 1. Täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Vor über 100 Jahren wurde das Deutsche Museum gegründet. Die Stadt stellte die Isarinsel als Bauplatz zur Verfügung. Und dort steht es noch heute.

61 Fachabteilungen zählt es mittlerweile, in denen historisch bedeutende Dinge aufbewahrt werden – von Schiffen über Autos bis hin zu Quantenprozessoren.

Freikarten für das Deutsche Museum – in den alten Gemäuern lernt man wohl nie aus

Mit viel Liebe zum Detail wurden die Ausstellungen gestaltet. So wird im Chemiebereich das Periodensystem erklärt. Zu fast jedem Feld gehört ein kleiner Würfel, der den jeweiligen chemischen Stoff zeigt.

Im Bereich "Gesundheit" kann man derweil erleben, wie moderne Prothesen funktionieren. Viel zu entdecken also. Außerdem im Sommer von großem Vorteil: Die Räume in den alten Gemäuern sind kühl.