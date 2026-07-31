3 x zwei Tagestickets für den Europa-Park zu gewinnen
Seit über 50 Jahren gibt es Deutschlands größten Freizeitpark in Rust. Jede Saison zieht es über sieben Millionen Menschen in den Europa-Park. Dort erwarten sie 18 europäische und drei Fantasie-Themenbereiche mit über 100 Attraktionen und 14 Achterbahnen, darunter etwa der "Blue Fire Megacoaster". Er beschleunigt in nur 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und rauscht dabei haarscharf an den zerklüfteten Felslandschaften Islands vorbei.
Oder die "Atlantica Super Splash", auf der die Fahrgäste eine abenteuerliche Reise durch die Untiefen des Atlantiks erwartet und am Ende eine herrliche Abkühlung. Nervenkitzel pur!
Europa-Park: Im größten Freizeitpark Deutschlands kann man jede Menge Action erleben
Doch der Park hat noch weit mehr zu bieten als seine Fahrgeschäfte. Denn für sein Showprogramm auf hohem Niveau wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet.
Neu mit dabei in dieser Saison: die Comedy-Zaubershow "Wonderlab – Magie außer Kontrolle". Sie spielt in einem futuristischen Labor voller rätselhafter Geräte, schwebender Objekte und leuchtender Experimente.
Ebenfalls sehenswert ist die Eisshow "Supr’Ice Presents THE RACE", in der preisgekrönte Eisläuferinnen und Eisläufer beeindruckende Akrobatik auf Kufen zeigen. Alle Shows sind im Eintrittspreis enthalten.
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