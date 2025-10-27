Tickets für die VINCENT Zwischen Wahn und Wunder - VAN GOGH immersiv Ausstellung gewinnen
Tauchen Sie ein in die letzten drei Lebensjahre eines der faszinierendsten Künstler aller Zeiten. Begeben Sie sich auf eine intime Reise in die Welt von Vincent van Gogh, der zwischen Genie und Wahnsinn lebte und in kurzer Zeit über 300 Gemälde schuf. Erleben Sie, wie seine berühmtesten Werke in einer spektakulären, multisensorischen Show zum Leben erwachen. Stehen Sie unter dem funkelnden Himmel der "Sternennacht", wandern Sie durch blühende Felder und entdecken Sie die Farben und Pinselstriche, die die Kunstwelt für immer verändert haben.
Mittels Audioguide werden Sie durch die Ausstellung geführt. Dabei nimmt Johanna van Gogh, genannt Jo und Ehefrau von Theo, Sie förmlich an die Hand und führt sie durch das Leben von Vincent van Gogh. Mit gerade 26 Jahren steht Jo 1891 vor den Trümmern ihres Lebens: Nur wenige Monate nach ihrem Schwager Vincent stirbt auch ihr Ehemann Theo — Vincents Bruder, Kunsthändler und engster Vertrauter. Jo bleibt mit ihrem Säugling zurück — und einem Dachboden voller Gemälde. Über 400 Werke, kühn, kraftvoll und visionär — doch von der Welt bis dato abgelehnt. Was folgt, ist eine der erstaunlichsten Geschichten der Kunsthistorie: Jo, allein und ohne Ausbildung, sorgt dafür, dass Vincent van Gogh unvergessen bleibt.
Kunst, Klang und Emotion – Van Gogh neu erleben
Rund um die immersive Show bietet die Ausstellung spannende Einblicke in das Leben und die Inspirationen Van Goghs. Entdecken Sie seine Briefe, Skizzen und Geschichten, die seine Kunst und seine Seele widerspiegeln.
Mit modernster Technik werden van Goghs Werke auf bis zu 10 Meter breite und über 5 Meter hohe Flächen in der Ausstellungshalle projiziert – ein visuelles Gesamterlebnis, das seine unverkennbaren Farben und Pinselstriche in vibrierendem Licht neu inszeniert. Originalzitate aus seinen Briefen begleiten das visuelle Schauspiel und schaffen Nähe zu einem Künstler, dessen Werk bis heute tief berührt. Ein eigens kuratierter Soundtrack ergänzt die immersive Welt akustisch — so entsteht ein sinnliches, multimediales Erlebnis.
Erleben Sie Vincent. Eine intensive Begegnung mit dem Feuer der Farben im Herzen eines zerrissenen Genies. Näher waren Sie Van Goch noch nie.
