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Der Ausnahmegeiger und seine Millennium Symphony
Wie kaum ein anderer symbolisiert David Garrett die Fusion aus symphonischen Klängen und populärer Musik. Genau diese Verbindung findet ihren perfekten Ausdruck in seinem aktuellen Album Millennium Symphony. Darin interpretiert der Geiger und Komponist die größten Popsongs der letzten 25 Jahre neu – mit Mega-Hits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Avicii, Beyoncé und Harry Styles. Die Live-Inszenierung dieser Songs im großen Rahmen darf mit Spannung erwartet werden.
Nach seiner ausverkauften Arena-Tour im Frühjahr 2025 zieht es David Garrett mit Band und Orchester im Sommer 2026 auf die schönsten Freiluftbühnen Deutschlands und Österreichs. München bildet dabei mit dem Auftritt auf dem Königsplatz einen der Höhepunkte der Tour.
David Garrett in Zahlen
Seine Karriere spricht für sich: 17 veröffentlichte Alben, 18 Top-Ten-Platzierungen in Europa und den USA, fünf Klassik-Alben in Folge auf Platz 1 der Charts sowie über 5 Millionen verkaufte CDs und 5,6 Milliarden Streams weltweit. Ausgezeichnet mit 14-mal Platin und 32-mal Gold, hat David Garrett bei rund 1.600 Live-Konzerten mehr als 4 Millionen Fans begeistert.
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