2 x 2 "Ehren"-Tagestickets für den Europa Park zu gewinnen

Gewinnen Sie Tickets für den Europa-Park – Deutschlands größten Freizeitpark! Freuen Sie sich auf über 100 Attraktionen, 15 europäische Themenbereiche und unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Jetzt mitmachen und dabei sein!

01. August 2025 - 12:43 Uhr

Der Europa-Park in Rust besteht seit 50 Jahren und feierte 2025 sein Jubiläum. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 95 Hektar – das entspricht mehr als dem Doppelten der Größe der Theresienwiese. Darauf finden sich 14 Achterbahnen, 17 europäische Themenbereiche, drei Fantasiebereiche, über 100 Attraktionen und Shows, mehr als 50 Restaurants und Bars sowie sechs Hotels. Für Besucher gibt es also eine ganze Menge zu entdecken.

In den Genuss kommen nun zwei AZ-Leser. Freilich mit ihrer Begleitung. Von 9.00 bis 18.00 Uhr kann man alle Achterbahnen voll auskosten: Etwa den blue fire Megacoaster, in dem man durch die zerklüfteten Felslandschaften Islands saust. Oder den Eurosat CanCan Coaster – in der Dunkelachterbahn erlebt man das Pariser Nachtleben im Schnelldurchlauf. Für die Stärkung zwischendurch gibt es etwa im Antica Roma italienische Spezialitäten und in der Wild Horse Bar ein gezapftes, kühles Bier. Mehr Infos unter