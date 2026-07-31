100-Euro-Gutschein für Waldgasthof Buchenhain gewinnen

Direkt unter alten Kastanienbäumen serviert der Waldgasthof gehobene bayerische Küche – die Abendzeitung verlost einen 100-Euro-Gutschein für Essen und Trinken.

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Der Waldgasthof Buchenhain: Schattig gelegen am Isarhochufer und unter alten Kastanienbäumen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wer entlang der Isar nach einem netten Platzerl zum Einkehren sucht, der wird im (Am Klettergarten 7) fündig. Die bediente Terrasse hat täglich von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es bis 21 Uhr, Brotzeiten bis 22 Uhr.

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Serviert wird gehobene bayerische Küche, für die der Gasthof bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. An Wochenenden und Feiertagen öffnet außerdem der Biergarten ab 11.30 Uhr bis circa 19.30 Uhr; sonntags schafft Live-Blasmusik eine griabige Stimmung.

Direkt an S7-Haltestelle: Nettes Platzerl und deftiges Essen im Waldgasthof Buchenhain

Besonders beliebt sind hier das halbe Hendl vom Grill mit Pommes für 18,90 Euro sowie die Makrele für 13,90 Euro. Auch für Familien ist der Waldgasthof geeignet: Ein Kleinkinderspielplatz sorgt für Gaudi bei den Jüngsten. Dank der Lage direkt an der S7-Haltestelle Buchenhain ist der Gasthof zudem bequem zu erreichen.