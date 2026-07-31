100-Euro-Gutschein für das Flugwerk Feldkirchen gewinnen
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Unverputzte Ziegelwände, hauseigen gebrautes Bier und bayerisch-österreichische Küche: Das alles gibt es im Flugwerk in Feldkirchen (Sonnenstraße 2, Mo-So 11-1 Uhr). Das Restaurant ist Eventlocation für Weihnachtsfeiern und Co. und zugleich ein beliebter Treffpunkt für ein Feierabendbier mit gutem Essen dazu. Etwa ein Flugwerk-Hell für 5,10 Euro und zarte BBQ-Ripperl mit Kartoffelecken für 27,90 Euro.
Ein weiterer Grund, dem Flugwerk im Sommer einen Besuch abzustatten, ist das "Ochsenfetzen, Festbier & Rock’n’Roll" am 29. August. Bei der Sommergaudi im Biergarten ist rockige Musik von der Band "Jack in a Box" zu hören.
Rockige Musik und Ochsenfetzen-Burger im Flugwerk Feldkirchen
Es wird Bier ausgeschenkt und der beliebte Flugwerk-Burger mit saftigen Ochsenfetzen, roten Zwiebeln, Kren- und Senfsoße im Weißbier-Bun serviert. Dazu gibt es Pommes oder Salat für 21,90 Euro. Los geht es um 15 Uhr bei jedem Wetter.
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