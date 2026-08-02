10 x LOTTO Vollsystemscheine "6 aus 9" gewinnen

Die Abendzeitung verlost 10 x LOTTO-Vollsystemscheine "6 aus 9" im Wert von über 2.000 Euro und eröffnet damit die Chance auf den aktuellen Jackpot in Höhe von 50 Millionen Euro.

02. August 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost 10 x LOTTO Vollsystemscheine "6 aus 9" im Wert von über 2.000 Euro – mit der Chance auf den aktuellen Jackpot in Höhe von 50 Millionen Euro. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Attenkofer sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Bayern ist ein gutes Pflaster für hohe LOTTO-Gewinne

Im Januar 2024 erzielte eine Rentnerin aus Mittelfranken einen Gewinn von über 48,5 Millionen Euro. Das ist der bislang höchste Gewinn seit der Einführung von LOTTO 6aus49 im Jahr 1955.

Am 25. März 2026 sicherte sich ein Familienvater aus Schwaben 44,2 Millionen Euro. Seither wurde die Gewinnklasse 1 nicht mehr geknackt. Der längste Zeitraum seit Bestehen von LOTTO 6aus49! So konnte der Jackpot auf die Maximalhöhe von 50 Millionen Euro anwachsen.

Der LOTTO-Jackpot wartet auf den nächsten Gewinner. © SLSV

Der Topf der Gewinnklasse 1 ist mittlerweile auch für den folgenden Jackpot prall gefüllt. Die nächsten LOTTO 6aus49-Spieltipps, die die "sechs Richtigen" plus die richtige Superzahl (Gewinnklasse 1) aufweisen, haben also die Chance, wieder einen Rekord-Jackpot nach Bayern zu holen!

Mit System zu mehr Gewinnchancen

So gewinnen Sie mit System: Statt der üblichen sechs Zahlen können Sie bei LOTTO Systemscheinen mehrere Zahlen in einem Tippfeld ankreuzen. Tippen Sie zum Beispiel mit dem System "6 aus 9", neun Ziffern anstelle von sechs, entspricht dies 84 einzelnen Tippfeldern mit Sechs-Zahlen-Kombinationen ohne Berücksichtigung der Superzahl.

Mit etwas Glück zum Millionengewinn. © SLSV

Hat man tatsächlich einen Sechser damit erzielt, kommen noch weitere Gewinne in den unteren Gewinnklassen hinzu. Sollten Ihnen spontan gar nicht so viele Zahlen einfallen, können Sie per Quick-Tipp den Zufallsgenerator nutzen – oder Sie gewinnen einen von 10 LOTTO "6 aus 9" Systemscheinen. Zwei Kästchen sind hier per Quicktipp bereits für Sie ausgefüllt.

Viel Glück!