Gewinnen Sie den City-Test: Shopping, Show und BYD erleben

Erst shoppen, dann zur Show – und das Ganze mit einem BYD: Beim City-Test der AZ-Aktion "Teste deinen BYD" wartet ein besonderer Tag in München. Gemeinsam mit Häusler und BYD sucht die Abendzeitung Leserinnen und Leser, die moderne Mobilität nicht nur kurz Probefahren, sondern mitten im Stadtalltag erleben möchten.

19. Oktober 2026 - 09:39 Uhr

Das passende Fahrzeug für diesen Test kommt von Häusler: der BYD DOLPHIN G DM-i.

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Vor- und Nachname * Geburtsdatum * E-Mail * Telefonnummer * Adresse und Wohnort * Warum möchten Sie den BYD-City-Test gewinnen und den DOLPHIN G DM-i kennenlernen? * Teilnahmebedingungen und AGB * Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und AGB gelesen habe und diese akzeptiere. BYD-Angebote (optional) Ja, ich interessiere mich für BYD-Angebote und willige ein, dass Häusler mich per E-Mail und Telefon kontaktiert. Dafür gibt die AZ meine Kontaktdaten an Häusler weiter. Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Meine Gewinnchance bleibt davon unberührt. Hinweise zum Datenschutz * Pflichtfeld

Beim City-Test geht es zunächst in die Pasing Arcaden. Dort gibt es eine Geschenkkarte im Wert von 500 Euro zu gewinnen, einlösbar in teilnehmenden Shops. Ob Mode, Beauty, Technik oder Lifestyle – rund 140 Geschäfte machen den Shopping Stopp zum vielseitigen Erlebnis.

Bummeln ohne Eile: Hell, offen und mitten in Pasing. © Daniel Schaefer

Anschließend führt der Abend weiter ins GOP Varieté-Theater München. Auf der Bühne verbinden sich Artistik, Musik, Comedy und Varieté zu einem besonderen Showerlebnis. Zu gewinnen gibt es zwei Eintrittskarten für eine GOP Show Ihrer Wahl im Wert von insgesamt 128 Euro sowie einen 50-Euro-Verzehrgutschein.

Gutes Essen, stimmungsvolles Licht und die Vorfreude auf die Show.

Das passende Fahrzeug für diesen Test kommt von Häusler: der BYD DOLPHIN G DM-i. Der Plug-in-Hybrid im Kleinwagenformat passt besonders gut zum urbanen Alltag. Er ist kompakt, bietet dennoch Platz für Personen und Gepäck und verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit hoher Flexibilität auf längeren Strecken. Je nach Variante sind bis zu 105 Kilometer elektrische Reichweite möglich, die kombinierte Reichweite liegt bei bis zu 1.040 Kilometern – ideal für alle, die in der Stadt flexibel unterwegs sein möchten, aber auch darüber hinaus Spielraum brauchen.

Vor dem Start gibt es bei Häusler eine kurze Einweisung, damit die Gewinnerinnen und Gewinner das Fahrzeug entspannt kennenlernen können.

Wer den City-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-City-Test gewinnen und den DOLPHIN G DM-i kennenlernen?

Kompakt im Alltag, großzügig bei Platz und Reichweite: der BYD DOLPHIN G DM-i. © Häusler/BYD

BYD DOLPHIN G DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 11,1–6,3 kWh/100 km plus 2,6–1,4 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 60–32 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 114 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C. Elektrische Reichweite (WLTP): 40 bis 105 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 1.020 bis 1.040 km. (Werte nach WLTP*)