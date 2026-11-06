Geschenktipp Gutscheinbuch.de: Schlemmerblock bis zu 73 Prozent günstiger
Gemeinsam essen gehen, Neues ausprobieren oder einen abwechslungsreichen Tag mit schönen Erlebnissen verbringen: Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2026/2027 bringt zahlreiche Genuss-, Freizeit- und Wellnessangebote in einem handlichen Gutscheinbuch zusammen.
Schlemmerblock 2026/2027: Mit 2-für-1-Gutscheinen in Restaurants und Cafés sparen
Das bewährte 2-für-1-Prinzip macht gemeinsame Unternehmungen besonders attraktiv: In teilnehmenden Restaurants und Cafés ist das zweite wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Auch bei Freizeit- und Wellnessangeboten lässt sich sparen. Ergänzt wird das Angebot durch 4-für-2-Gutscheine für Gruppen sowie Rabatte bei Abholung oder Lieferung.
Nicht nur Restaurants: Diese Freizeit-, Wellness- und Beauty-Rabatte bietet der Schlemmerblock
So bietet der Schlemmerblock viele Anlässe, bekannte Lieblingsorte neu zu erleben oder neue Adressen in der eigenen Umgebung zu entdecken. Neu ist im Schlemmerblock die Gutschein-Kategorie "Beauty", mit der sich unter anderem beim Friseurbesuch sowie in Kosmetik- und Tattoo-Studios sparen lässt. Im Schlemmerblock finden sich außerdem Gutscheine bekannter Online-Partner wie Ankerkraut, Beurer, eismann uvm. So kann auch von zu Hause aus gespart werden.
Schlemmerblock-Angebot 2026/2027: Bis zu 73 Prozent Rabatt für AZ-Abonnenten
Mit einem Abo der Abendzeitung sind der Schlemmerblock und Freizeitblock 2026/2027 bereits ab 11,99 Euro erhältlich. Regulär kostet ein Block 44,90 Euro.
Ihre Ersparnis mit einem AZ-Abo:
- ein Block für 25,99 Euro (42 % sparen)
- ab drei Blöcken je 18,99 Euro (57 % sparen)
- ab sechs Blöcken je 12,99 Euro (71 % sparen)
- ab sieben Blöcken je 11,99 Euro (73 % sparen)
Limitierte Auflage – solange der Vorrat reicht. Alle Schlemmerblöcke und Freizeitblöcke können gemischt werden. Ab sechs bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei, darunter 3,96 Euro brutto Versandkosten.
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