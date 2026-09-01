AZ-Gutscheinportal: Neuen Code generieren und zweites Essen oder Eintritt kostenlos erhalten

Zwei Menüs zum Preis von einem bei McDonald's, Burger King oder Subway, vergünstigt mit dem Umadum fahren oder exklusive Rabatte bei Online-Shops wie BLACKROLL, REWE und Ankerkraut sichern: Im AZ-Gutscheinportal profitieren Abonnenten von zahlreichen Gutscheinen, 2-für-1-Angeboten und Rabatten. Die neuen Codes sind bis einschließlich August 2027 gültig. Achtung: In diesem Jahr stehen nur 3.500 Codes zur Verfügung. Also schnell sein und attraktiven Code sichern.

01. September 2026 - 09:34 Uhr

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Mit dem AZ-Gutscheinportal in München und online sparen

Mit dem sparen Abonnentinnen und Abonnenten bei zahlreichen Angeboten in München und weit darüber hinaus sowie beim Online-Shopping. Ob 2-für-1-Gutscheine für Restaurants und Freizeitangebote, attraktive Rabatte oder exklusive Vorteile bei Online-Shops: Mit dem persönlichen Gutscheincode lassen sich regelmäßig Vergünstigungen bei vielen bekannten Partnern sichern. Einfach im Gutscheinportal das gewünschte Angebot auswählen, Gutschein beziehungsweise Rabattcode sichern und sparen.

Essen und Trinken: 2-für-1 bei McDonald's, Burger King und Co.

Gemeinsam essen gehen und dabei sparen: Bei zahlreichen Gastronomiepartnern erhalten AZ-Abonnenten zwei Gerichte, Menüs oder andere ausgewählte Angebote zum Preis von einem. Mit dabei sind bekannte Ketten ebenso wie Münchner Restaurants und Bars.

Die Highlights:

McDonald's München: zwei Menüs zum Preis von einem

Burger King: zwei Menüs zum Preis von einem

Subway: zwei Menüs zum Preis von einem

Ciao Bella München: zwei Hauptgerichte zum Preis von einem

KOOS Bowls & Bar: zwei Bowls zum Preis von einem

China-Restaurant Shanghai: zwei Hauptgerichte zum Preis von einem

Pancake am Tor: zwei Heißgetränke und zwei Pancakes zum Preis von einem; alternativ 30 Prozent Rabatt auf die Gesamtbestellung bei Abholung

Peaches Neuhausen: zwei Cocktails zum Preis von einem

und viele mehr



Bei den 2-für-1-Angeboten ist jeweils das günstigere oder wertgleiche Produkt kostenlos. Es gelten die jeweiligen Einlösebedingungen des Partners.

Freizeit und Erlebnisse in München: Kultur, Action und Entspannung

Auch bei der Freizeitgestaltung bietet das AZ-Gutscheinportal zahlreiche Möglichkeiten zum Sparen. Vom Theaterabend über eine Fahrt mit dem Münchner Riesenrad bis hin zu Bouldern, Neon-Golf oder einer außergewöhnlichen Tour durch München ist für unterschiedliche Interessen etwas dabei.

Die Highlights:

Umadum – das Münchner Riesenrad: zwei Standardtickets zum Preis von einem

Georg Maier's Iberl Bühne: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer

Hofspielhaus: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer

Detektiv-Trail München: zwei Einzeltickets zum Preis von einem

Krimi-Trail München-Maxvorstadt: 50 Prozent Rabatt bei Buchung eines Krimi-Trails für bis zu fünf Personen

Exus Sporterlebniswelt: zwei Einzeltickets für 3D-Neongolf zum Preis von einem

Heavens Gate Klettern & Bouldern: zwei Tageskarten zum Bouldern zum Preis von einer

Float Spa: zwei Einzelanwendungen für Floating zum Preis von einer



Auch hier gilt bei den 2-für-1-Angeboten: Die günstigere oder wertgleiche Leistung ist kostenlos. Die konkreten Einlösebedingungen finden Sie beim jeweiligen Gutschein.

Online-Shopping: Exklusive Rabatte bei bekannten Online-Shops

Die Vorteile des AZ-Gutscheinportals gibt es nicht nur vor Ort. Abonnenten können sich auch Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops sichern. Das Angebot reicht von Lebensmitteln und Genuss über Fitness und Gesundheit bis hin zu Wohnen und Einrichtung.

Die Highlights:

REWE: sechs Euro Gutschein für Neukunden ab 60 Euro Mindestbestellwert

BLACKROLL: 20 Prozent Rabatt im deutschen Onlineshop ab 100 Euro Mindestbestellwert

Ankerkraut: 15 Prozent Rabatt beim Einkauf im Onlineshop

Lampenwelt.de: 15 Prozent Rabatt ab einem Mindestkaufpreis von 100 Euro

eismann: zehn Euro Rabatt für Bestandskunden ab 50 Euro Mindestbestellwert

Weinfreunde: zehn Euro Rabatt auf das Sortiment

Strudelwerk: 50 ProzentRabatt beim Einkauf im Onlineshop

Weitere Online-Shops und aktuelle Angebote finden Sie direkt im AZ-Gutscheinportal.

So einfach funktioniert das AZ-Gutscheinportal

Um die Vorteile nutzen zu können, benötigen Sie Ihren persönlichen Code zum . Diesen können Sie ganz einfach mit einem Klick oben in diesem Artikel generieren lassen. Nach der Anmeldung im Gutscheinportal mit Ihrem individuellen Code können Sie die verfügbaren Angebote durchstöbern und den gewünschten Gutschein auswählen.

Den Gutschein können Sie anschließend – abhängig vom jeweiligen Angebot – direkt beim Partner vor Ort vorzeigen oder den Gutscheincode bei Ihrer Online-Bestellung einlösen.

Tipp: Die teilnehmenden Partner und Angebote wechseln regelmäßig. Es lohnt sich daher, immer wieder im AZ-Gutscheinportal vorbeizuschauen und nach neuen Gutscheinen und Rabatten zu suchen.