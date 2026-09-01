AZ-Gutscheinportal: Neuen Code generieren und zweites Essen oder Eintritt kostenlos erhalten
Mit dem AZ-Gutscheinportal in München und online sparen
Mit dem AZ-Gutscheinportal sparen Abonnentinnen und Abonnenten bei zahlreichen Angeboten in München und weit darüber hinaus sowie beim Online-Shopping. Ob 2-für-1-Gutscheine für Restaurants und Freizeitangebote, attraktive Rabatte oder exklusive Vorteile bei Online-Shops: Mit dem persönlichen Gutscheincode lassen sich regelmäßig Vergünstigungen bei vielen bekannten Partnern sichern. Einfach im Gutscheinportal das gewünschte Angebot auswählen, Gutschein beziehungsweise Rabattcode sichern und sparen.
Essen und Trinken: 2-für-1 bei McDonald's, Burger King und Co.
Gemeinsam essen gehen und dabei sparen: Bei zahlreichen Gastronomiepartnern erhalten AZ-Abonnenten zwei Gerichte, Menüs oder andere ausgewählte Angebote zum Preis von einem. Mit dabei sind bekannte Ketten ebenso wie Münchner Restaurants und Bars.
Die Highlights:
- McDonald's München: zwei Menüs zum Preis von einem
- Burger King: zwei Menüs zum Preis von einem
- Subway: zwei Menüs zum Preis von einem
- Ciao Bella München: zwei Hauptgerichte zum Preis von einem
- KOOS Bowls & Bar: zwei Bowls zum Preis von einem
- China-Restaurant Shanghai: zwei Hauptgerichte zum Preis von einem
- Pancake am Tor: zwei Heißgetränke und zwei Pancakes zum Preis von einem; alternativ 30 Prozent Rabatt auf die Gesamtbestellung bei Abholung
- Peaches Neuhausen: zwei Cocktails zum Preis von einem
- und viele mehr
Bei den 2-für-1-Angeboten ist jeweils das günstigere oder wertgleiche Produkt kostenlos. Es gelten die jeweiligen Einlösebedingungen des Partners.
Freizeit und Erlebnisse in München: Kultur, Action und Entspannung
Auch bei der Freizeitgestaltung bietet das AZ-Gutscheinportal zahlreiche Möglichkeiten zum Sparen. Vom Theaterabend über eine Fahrt mit dem Münchner Riesenrad bis hin zu Bouldern, Neon-Golf oder einer außergewöhnlichen Tour durch München ist für unterschiedliche Interessen etwas dabei.
Die Highlights:
- Umadum – das Münchner Riesenrad: zwei Standardtickets zum Preis von einem
- Georg Maier's Iberl Bühne: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer
- Hofspielhaus: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer
- Detektiv-Trail München: zwei Einzeltickets zum Preis von einem
- Krimi-Trail München-Maxvorstadt: 50 Prozent Rabatt bei Buchung eines Krimi-Trails für bis zu fünf Personen
- Exus Sporterlebniswelt: zwei Einzeltickets für 3D-Neongolf zum Preis von einem
- Heavens Gate Klettern & Bouldern: zwei Tageskarten zum Bouldern zum Preis von einer
- Float Spa: zwei Einzelanwendungen für Floating zum Preis von einer
Auch hier gilt bei den 2-für-1-Angeboten: Die günstigere oder wertgleiche Leistung ist kostenlos. Die konkreten Einlösebedingungen finden Sie beim jeweiligen Gutschein.
Online-Shopping: Exklusive Rabatte bei bekannten Online-Shops
Die Vorteile des AZ-Gutscheinportals gibt es nicht nur vor Ort. Abonnenten können sich auch Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops sichern. Das Angebot reicht von Lebensmitteln und Genuss über Fitness und Gesundheit bis hin zu Wohnen und Einrichtung.
Die Highlights:
- REWE: sechs Euro Gutschein für Neukunden ab 60 Euro Mindestbestellwert
- BLACKROLL: 20 Prozent Rabatt im deutschen Onlineshop ab 100 Euro Mindestbestellwert
- Ankerkraut: 15 Prozent Rabatt beim Einkauf im Onlineshop
- Lampenwelt.de: 15 Prozent Rabatt ab einem Mindestkaufpreis von 100 Euro
- eismann: zehn Euro Rabatt für Bestandskunden ab 50 Euro Mindestbestellwert
- Weinfreunde: zehn Euro Rabatt auf das Sortiment
- Strudelwerk: 50 ProzentRabatt beim Einkauf im Onlineshop
- Weitere Online-Shops und aktuelle Angebote finden Sie direkt im AZ-Gutscheinportal.
So einfach funktioniert das AZ-Gutscheinportal
Um die Vorteile nutzen zu können, benötigen Sie Ihren persönlichen Code zum AZ-Gutscheinportal. Diesen können Sie ganz einfach mit einem Klick oben in diesem Artikel generieren lassen. Nach der Anmeldung im Gutscheinportal mit Ihrem individuellen Code können Sie die verfügbaren Angebote durchstöbern und den gewünschten Gutschein auswählen.
Den Gutschein können Sie anschließend – abhängig vom jeweiligen Angebot – direkt beim Partner vor Ort vorzeigen oder den Gutscheincode bei Ihrer Online-Bestellung einlösen.
Tipp: Die teilnehmenden Partner und Angebote wechseln regelmäßig. Es lohnt sich daher, immer wieder im AZ-Gutscheinportal vorbeizuschauen und nach neuen Gutscheinen und Rabatten zu suchen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Das Angebot im Gutscheinportal ändert sich regelmäßig. Es wurden nur Beispiele augeführt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren.
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