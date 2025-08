25 Prozent auf Tickets von der Galopprennbahn Riem

Erleben Sie packenden Pferdesport auf der Galopprennbahn München-Riem. Als AZ-Abonnentin oder Abonnent profitieren Sie beim Ticketkauf für die verbleibenden vier Renntage 2025 von 25 Prozent Ermäßigung.

04. August 2025 - 09:01 Uhr

Schon am Start geht es um die beste Position im Feld.

25 Prozent auf die verbleibenden Renntage

Der Münchener Rennverein gehört zu den ältesten Vereinen der Stadt und hat mit der in München-Riem nicht nur einen wunderschönen, historischen Standort, sondern veranstaltet im Jahr bis zu 9 spannende Renntage.

Bereits vor den Rennen sind Sie hautnah dran und können sich am Führring Ihren Favoriten aussuchen. © Silvia Stoib

Erleben Sie Galopprennsport hautnah: bereits am Sattelplatz können Sie einen ersten Blick auf die sportlichen Vierbeiner werfen, am Führring werden Ihnen Ihre Favoriten über die Lautsprecher von den Experten detailliert vorgestellt und selbst bei der Siegerehrung kommen Sie den Galoppern so nah wie sonst nirgendwo. Nur draufsitzen ist näher!

Momente vor dem Start. © Silvia Stoib

Pro Renntag werden bis zu 9 Rennen ausgetragen – wählen Sie Ihren Favoriten und fühlen sich für ein paar Minuten selbst wie ein Pferdebesitzer, wenn Sie während der Rennen mitfiebern.

Glücksmomente auf der Rennbahn

Von August bis November haben Sie noch viermal die Möglichkeit, Ihre persönlichen Glücksmomente zu erleben. Hier finden Sie die verbleibenden vier Renntage im Überblick:

9. August – Sommerrenntag

18. September – Wiesn-Renntag (After-Work)

25. Oktober - LOTTO Bayern Münchner Herbst-Preis

8. November – Großer Allianz Preis von Bayern (Gr. I)

Spannung pur, wenn die Pferde am Publikum vorbeirennen. © Silvia Stoib

Rasanter Pferdesport, ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot sowie Attraktionen für Kinder sorgen für die perfekte Freizeitbeschäftigung. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt (ausgenommen reservierte Sitzplätze auf der A-Tribüne), Rabatte gibt es für Studenten, Rentner und Personen mit Behindertenausweis.