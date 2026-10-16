Große Stimmen, bewegende Filmmusik, faszinierende Musicals und Ballettklassiker: München darf sich auf außergewöhnliche Live-Erlebnisse freuen. Ob „Das Phantom der Oper“, die mitreißenden Melodien von Hans Zimmer und Ennio Morricone, „Musical Dreams on Ice“ oder die zeitlose Magie von „Schwanensee“ – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. AZ-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten exklusiv 20 % Rabatt auf Tickets für sieben ausgewählte Veranstaltungen.

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07.01.2027: Das Phantom der Oper

Die Originalproduktion des Autorenteams Sasson/ Sautter kommt zurück: "Das Phantom der Oper" gastiert mit hochkarätiger Starbesetzung und einer meisterhaften musikalischen Inszenierung. Das Publikum erlebt die Geschichte eines maskierten Mannes, der in den Katakomben der Pariser Oper lebt und den eine unerwiderte Liebe zu dramatischen Taten führt. Weltstar Deborah Sasson und Musical-Ikone Uwe Kröger stehen in den Hauptrollen, begleitet von opernhafter Musik, dreidimensionalen Videoprojektionen und aufwendigen Bühnenbauten. Die große Tourneeproduktion wurde mit der "Goldenen Sonne 2023" als bestes Musical ausgezeichnet und sorgt für ein unvergessliches Live-Erlebnis.

Deborah Sasson und Uwe Kröger verkörpern in "Das Phantom der Oper" Christine und das Phantom. © Highlight Concerts

04.02.2027: Musical Dreams

Mit "Musical Dreams on Ice" wird das Publikum in eine Fantasiewelt der ganz großen Gefühle entführt, in der alles möglich ist. Die spektakuläre Show verbindet Starsolisten der Musicalszene, atemberaubende Eiskunstläufer und akrobatische Weltklasse-Darbietungen. Hit reiht sich an Hit: Von "Wicked", "Aladdin" und "Arielle" über "Die Schöne und das Biest" und "Die Eiskönigin" bis zu "Der König der Löwen" erklingen die Songs der berühmtesten Disney-Filme und Musicals. Starke Charaktere schenken Mut, den eigenen Weg zu gehen, selbst wenn das Unbekannte ruft! Eine große LED-Wand verwandelt die Bühne in wenigen Sekunden in wundervolle Landschaften. Das Ensemble läuft dabei auf extra angefertigten Kunststoff-Eisplatten, denn bei der Show wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Ein Musical-Event für die großen und die kleinen Träumerinnen und Träumer, das Herzen berührt und Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten.

Eiskunstläufer, Solisten und Akrobaten lassen bekannte Disney-Welten auf dem Eis lebendig werden. © Sergii Malov

05.02.2027: Heiner Lauterbach – Like A Hobo

Heiner Lauterbach, einer der ganz großen Schauspielstars des Landes, unternimmt mit "Like a Hobo" einen seiner raren Ausflüge auf die Live-Bühnen Deutschlands. Sein Spiel prägte den deutschen Film der letzten vier Dekaden wie das keines anderen. Nun setzt er sich mit der literarischen DNA der USA auseinander und widmet sich Essays und Kurzgeschichten von Erzählern wie Mark Twain, Truman Capote, William Faulkner, Jack London, F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck und O. Henry, deren Texte bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Als großer Musikfan spannt Lauterbach außerdem den Bogen zu den Geschichtenerzählern des Blues. Der Cologne Blues Club feat. Timo Gross liefert den Soundtrack zu einer Hommage an Robert Johnson, Leadbelly, Son House und weitere. "Like a Hobo" ist kein gewöhnlicher Leseabend, sondern eine faszinierende Mischung aus "Spoken Word" und Konzert.

Schauspielstar Heiner Lauterbach nimmt sein Publikum mit auf eine literarisch-musikalische Reise durch die Vereinigten Staaten © Highlight Concerts

06.02.2027: The Best of Ennio Morricone

Der Oscar-prämierte Komponist Ennio Morricone, Schöpfer von über 500 Filmmusiken, wird bei "The Best of Ennio Morricone in Concert" live in Szene gesetzt. Die Cinema West Side Symphonics lassen mit großem Orchester, Sängern und Chor seine berühmtesten Melodien erklingen. Als Stargast steht der Harmonica-Virtuose Marc Breitfelder auf der Bühne. Dazu läuft eine technisch aufwendige Leinwand-Animation mit Original-Filmszenen, die die packende Atmosphäre verdichtet und für den berühmten Gänsehaut-Effekt sorgt, dem sich niemand entziehen kann.

Ennio Morricone gilt als einer der produktivsten Komponisten der Filmgeschichte und schrieb Musik für Kino und Fernsehen. Seine Werke sind in ausgesuchten Städten live zu erleben. © Yonatan Pandelaki

06.02.2027: The Magic of Hans Zimmer

"Mächtig. Schön. Atemberaubend." So lässt sich die Musik des zweifachen Oscar-Gewinners Hans Zimmer beschreiben. Mit "The Magic of Hans Zimmer – The Concert" gibt es eine Hommage an den meisterhaften Filmkomponisten, dessen Werk für Emotion und Gänsehaut steht. Von der heldenhaften Power des "Gladiator" über die tief berührenden Harmonien des "König der Löwen" und das melancholische „Rain Man" bis zum nervenaufreibenden "Inception" führt seine Musik die Zuhörer direkt ins Herz der Filmgeschichten. Solisten, Chor und großes Orchester der Cinema West Side Symphonics interpretieren diese Kompositionen, die seit Jahren Kinosäle zum Beben bringen. Synchronisierte Leinwand-Animationen und Lichteffekte verstärken die epische Kulisse.

Solisten, Chor und Orchester lassen Hans Zimmers Filmmusik vor der Leinwand live erklingen. © Florian Luxenburger

07.02.2027: Der Nussknacker

Ein winterliches Erlebnis für die ganze Familie: Das Royal Classical Ballet bringt „Der Nussknacker" auf die Bühne. Die junge Marie erlebt darin gemeinsam mit ihrem Nussknacker ein Abenteuer voller Wunder und Gefahren, eine Geschichte von Mut, Freundschaft und der Kraft der Fantasie. Der Tanz der Schneeflocken zaubert eine magische Winterlandschaft auf die Bühne, akrobatische Einlagen und exotische Tänze verleihen der Handlung eine mystische Note. Bühnenbild, Kostüme, Musik von Pjotr I. Tschaikowski und Tanz vervollständigen die wundervolle Atmosphäre. Die Erzählung "Nussknacker und Mausekönig" von E.T.A. Hoffmann machte den Nussknacker weltweit zu einem Symbol für die Festtage.

Ein magisches Reich, in dem das Gute und die Schönheit regieren und Romantik in der Luft liegt. © Veer Videoproduction, Pavel Pass

07.02.2027: Schwanensee

"Schwanensee", das wohl bekannteste Ballett von Peter I. Tschaikowski, verzaubert seit 1877 Generationen von Zuschauern mit seiner traumhaften Handlung und seiner unverwechselbaren Musik. Das Royal Classical Ballet erweckt unter der künstlerischen Leitung von Rimma Wachsmann die Geschichte von Prinz Siegfried, Prinzessin Odette und dem Zauberer Rotbart zum Leben, einen Triumph der Liebe über finstere Mächte. Die Tänzerinnen und Tänzer erzählen mit höchster Präzision von Liebe, Verzweiflung und Verwandlung. Überragende Choreografien, opulente Kostüme und eine stimmungsvolle Bühnengestaltung sorgen dafür, dass „Schwanensee" zu einem unvergesslichen Erlebnis für Zuschauer aller Altersgruppen wird.

Hinter der schwebenden Leichtigkeit auf der Bühne stehen Hingabe und Disziplin: Das Royal Classical Ballet zeigt "Schwanensee" © Highlight Concerts

Von Musical über Ballett bis zu Filmmusik und Lesung: Highlight Concerts bringt Live-Erlebnisse auf die Bühnen, die lange in Erinnerung bleiben.

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