20 Prozent auf die Show "Es war einmal" im Prinzregententheater sichern

AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen 20 Prozent auf die Veranstaltung "Es war einmal: Eine traumhafte Musicalgala"am 16. Mai 2026.
Traumhafte Momente erwarten Sie bei der Musicalgala "Es war einmal".
Traumhafte Momente erwarten Sie bei der Musicalgala "Es war einmal". © Michael Böhmländer

  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und von exklusiven Vorteilen, wie diesen, profitieren.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Sie können an exklusiven Gewinnnspielen teilnehmen.
  • Monatlich kündbar

Am Samstag, den 16. Mai 2026, öffnet das Prinzregententheater München seine Türen für eine unvergesslich traumhafte Musicalgala.

Atemberaubende Akrobatik zaubert Hogwarts ins Prinzregententheater.
© Michael Böhmländer
Die Sterne funkeln bei "Rapunzel".
© Michael Böhmländer
Zauberhaft wird es bei den Songs aus dem Muslcal "Wicked".
© Michael Böhmländer
Die Reise geht auch in den Dschungel, mit Songs aus "Der König der Löwen" "Dschungelbuch" u.v.m.
© Michael Böhmländer
Es wird "Supercalifragilisticexpialigetisch" bei "Mary Poppins".
© Michael Böhmländer
Belle lässt sich von Ihrem Traumprinzen verführen in "Die Schöne und das Biest."
© Michael Böhmländer
"Ich lass los" - der schönste Song aus "Die Eiskönigin" wird durchs Prinzrgententheater hallen.
© Michael Böhmländer
Die Karten spielen bei "Freunde im Schattenreich" aus "Küss den Frosch" eine wichtige Rolle.
© Michael Böhmländer
Um 15:00 Uhr entführt die Show "Es war einmal..." die Zuschauer in eine farbenfrohe Welt der größten Hits aus Musicals und Filmen wie "Die Eiskönigin", "Shrek", "Der König der Löwen", "Dschungelbuch", "Der Zauberer von Oz", "Aida", "Wicked", "Schneewittchen" u.v.m. Ein besonderer Höhepunkt ist die atemberaubende Akrobatik, die die Herzen der Harry Potter-Fans höherschlagen lässt und Hogwarts ins Prinzregententheater zaubert.

Grandiose Darsteller, märchenhafter Tanz atemberaubende Akrobatik und die große Live Band nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie. Nach Erfolgen wie unter anderem im Festspielhaus Neuschwanstein und dem Bregenzer Festspielhaus nun endlich im wunderschönen Prinzregententheater München!

"Es war einmal..." – eine traumhafte Musicalgala um mit der ganzen Familie in Erinnerungen an traumhaf und märchenhafte Musicalmomente zu schwelgen.

