20 Prozent auf die Show "Es war einmal" im Prinzregententheater sichern
Am Samstag, den 16. Mai 2026, öffnet das Prinzregententheater München seine Türen für eine unvergesslich traumhafte Musicalgala.
Um 15:00 Uhr entführt die Show "Es war einmal..." die Zuschauer in eine farbenfrohe Welt der größten Hits aus Musicals und Filmen wie "Die Eiskönigin", "Shrek", "Der König der Löwen", "Dschungelbuch", "Der Zauberer von Oz", "Aida", "Wicked", "Schneewittchen" u.v.m. Ein besonderer Höhepunkt ist die atemberaubende Akrobatik, die die Herzen der Harry Potter-Fans höherschlagen lässt und Hogwarts ins Prinzregententheater zaubert.
Grandiose Darsteller, märchenhafter Tanz atemberaubende Akrobatik und die große Live Band nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie. Nach Erfolgen wie unter anderem im Festspielhaus Neuschwanstein und dem Bregenzer Festspielhaus nun endlich im wunderschönen Prinzregententheater München!
"Es war einmal..." – eine traumhafte Musicalgala um mit der ganzen Familie in Erinnerungen an traumhaf und märchenhafte Musicalmomente zu schwelgen.
