20 Prozent auf "Absolute 90s – die große 90er Jahre Show" im Prinzregententheater sichern

Das Prinzregententheater holt die geilste Zeit Ihres Lebens zurück! Holen Sie die alten 90er-Klamotten aus dem Schrank! SHOW IMPACT präsentiert Ihnen "Absolute 90s – die große 90er-Jahre-Show"! Als AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen Sie 20 Prozent bei der Veranstaltung.

15. Februar 2026 - 09:40 Uhr

Am Samstag, den 16. Mai 2026 um 19.30 Uhr feiern wir mit Ihnen im Prinzregententheater die größten 90er Hits von den Backstreet Boys, Dr. Alban, Britney Spears, DJ Bobo bis Bon Jovi, Michael Jackson, Cher, Shaggy u.v.m.

© Michael Böhmländer Bild 1 von 9 Geballte Energie und ausgelassen Partystimmung mit den größten 90s Hits. © Michael Böhmländer Bild 2 von 9 U.a vom King of Pop – Michael Jackson. © Michael Böhmländer Bild 3 von 9 Girpower beim Song "Barbie Girl". © Michael Böhmländer Bild 4 von 9 Einfühlsame Duette wie z.B. "One sweet day". © Michael Böhmländer Bild 5 von 9 Romantisch wird es bei z.B. "My heart will go on". © Michael Böhmländer Bild 6 von 9 Zauberhafte Akrobatik bei "Hijo de la Luna". © Michael Böhmländer Bild 7 von 9 Das energiegeladenes Tanzensemble bei Michael Jacksons‘s "They don‘t care about us". © Michael Böhmländer Bild 8 von 9 Partystimmung bei "Macarena". © Michael Böhmländer Bild 9 von 9 We love the 90s –freuen Sie sich auf eine ausgelassene Party im Prinzregententheater.

Herausragende Darsteller, gekleidet in aufwendig gestalteten Kostümen, werden das Publikum mit ihren außergewöhnlichen Stimmen in den Bann ziehen, während eine energiegeladene Liveband für die musikalische Power sorgt.

Dazu heizt ein mitreissendes Tanzensemble die Bühne mit kraftvollen Choreografien ein und Akrobaten verleihen der Show mit poetischen Performances zu gefühlvollen Melodien, wie z.B. "Kiss from a Rose und Hijo de la Luna" eine besondere Note.

Eine Inszenierung, die Emotionen weckt, Erinnerungen zurückbringt und Euch in die einzigartige Welt der 90er eintauchen lässt. Ein einzigartiger Abend voller Nostalgie, Energie und Party-Garantie!