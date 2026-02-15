20 Prozent auf "Absolute 90s – die große 90er Jahre Show" im Prinzregententheater sichern
20 Prozent auf "Absolute 90s – die große 90er Jahre Show" sparen
Am Samstag, den 16. Mai 2026 um 19.30 Uhr feiern wir mit Ihnen im Prinzregententheater die größten 90er Hits von den Backstreet Boys, Dr. Alban, Britney Spears, DJ Bobo bis Bon Jovi, Michael Jackson, Cher, Shaggy u.v.m.
Herausragende Darsteller, gekleidet in aufwendig gestalteten Kostümen, werden das Publikum mit ihren außergewöhnlichen Stimmen in den Bann ziehen, während eine energiegeladene Liveband für die musikalische Power sorgt.
Dazu heizt ein mitreissendes Tanzensemble die Bühne mit kraftvollen Choreografien ein und Akrobaten verleihen der Show mit poetischen Performances zu gefühlvollen Melodien, wie z.B. "Kiss from a Rose und Hijo de la Luna" eine besondere Note.
Eine Inszenierung, die Emotionen weckt, Erinnerungen zurückbringt und Euch in die einzigartige Welt der 90er eintauchen lässt. Ein einzigartiger Abend voller Nostalgie, Energie und Party-Garantie!
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen